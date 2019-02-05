У Чувашского книжного издательства появился интернет-магазин

На обновленном сайте Чувашского книжного издательства по адресу chuvbook.ru начал работу интернет-магазин. Здесь читателям доступны все книжные новинки, акции, конкурсы, новости издательства.
Для удобства посетителей наиболее популярные издания с привлекательной ценой представлены сразу на главной странице. Книги удобно расположились по разделам с детской, художественной, научно-популярной и краеведческой, православной литературой. В отдельном разделе — энциклопедии, словари и справочники.
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Справочно
Чувашское книжное издательство – многопрофильное предприятие, выпускающее разнообразную литературу на чувашском, русском, английском и других языках. Издательство также обеспечивает учебно-методической литературой образовательные учреждения республики и чувашской диаспоры, ведет комплектование книжных фондов библиотек.
Образовано вскоре после провозглашения Чувашской автономной области 12 ноября 1920 года как отделение Госиздата РСФСР (Чувашгиз).