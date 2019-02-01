Глава Чувашии принял участие в мероприятиях по случаю 10-летия интронизации Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла

31 января Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев принял участие в торжествах по случаю 10-летия Поместного собора Русской православной церкви и интронизации Его Святейшества, Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла, которые состоялись в Государственном Кремлёвском дворце в г. Москве.

Чувашию в праздничных мероприятиях также представляли Глава Чувашской Митрополии, управляющий Чебоксарско-Чувашской епархии, митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава, архиерей Чувашской Митрополии, епископ Алатырский и Порецкий Федор, епископ Канашский и Янтиковский Стефан и викарий Чебоксарской епархии, епископ Мариинско-Посадский Игнатий.

С приветственным словом к участникам обратился Президент России Владимир Владимирович Путин.

Глава государства отметил, что торжественное собрание посвящено особой дате. В конце января 2009 года состоялся Поместный собор Русской православной церкви, на котором был избран новый предстоятель – Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Владимир Путин поздравил Его Святейшество с десятилетием интронизации.

«Как и его выдающиеся предшественники, Патриарх Кирилл высоко несёт свою архипастырскую миссию. Следуя христианским заповедям, стремится помочь людям найти дорогу в храм, укрепить их в вере, поддержать словом и делом. Мудрость и честность, открытость и великодушие снискали ему уважение и доверие и в России, и далеко за её пределами, – подчеркнул Президент страны. – Его Святейшество и православные иерархи вместе с представителями других традиционных религий вносят весомый вклад в укрепление общественного согласия, содействуют решению ключевых, порой очень острых вопросов, которые волнуют и заботят людей».

Президент России заметил, что за последние годы много было сделано для расширения социального служения Церкви. Большую, неустанную работу в этой сфере ведут церковные организации, объединяя волонтёров, благотворителей, тех, кто стремится бескорыстно помогать другим людям. Государство продолжит активно развивать созидательное партнёрство с Церковью во всех значимых областях, в первую очередь – в воспитании молодого поколения, в сбережении культурного достояния, в решении насущных общественных проблем.

«Перед Россией сегодня – масштабные вызовы и амбициозные цели, без преувеличения исторические задачи в демографии, в социальном развитии и повышении качества жизни людей, в работе по достижению прорыва в экономике, в науке, в технологиях. Но мы хорошо понимаем: чтобы добиться новых рубежей, нам важно сберечь свою идентичность, наше единство и солидарность. А они строятся на тех ценностях, которые во все времена почитались и православием, и другими традиционными религиями России: это милосердие, честность и справедливость, это забота о ближнем и семье, уважение к родителям и детям и, конечно, любовь к Родине. И конечно, рассчитываем, что Русская православная церковь будет и впредь оставаться действенной миротворческой силой, как и прежде, способствовать укреплению дружбы и добрососедства, поддерживать наших соотечественников и людей православной культуры», – сказал Владимир Путин.