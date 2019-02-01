Стаж можно «купить», а пенсию отложить

Повышение в этом году коснется страховых и социальных пенсий

Для неработающих пенсионеров этот год начался с повышения пенсии, которая с января увеличилась более чем на семь процентов. Основная часть выплат была сделана еще перед праздниками, никаких задержек с перечислением и выдачей пенсий в республике не случилось. Об этом руководитель отделения Пенсионного фонда России по Чувашии Роза Кондратьева сообщила журналистам на пресс-конференции.

В итоге мы имеем среднюю пенсию по старости в Чувашии 14,4 тысячи рублей, это в два раза выше прожиточного минимума пенсионера. Надо напомнить, что государство поддержало неработающих получателей пенсии. Те же, кто продолжает работать, увидят все свои надбавки после увольнения.

Февраль принесет повышение ежемесячных денежных выплат федеральным льготникам на 4,3%. Именно на эту величину, по данным Росстата, произошел рост потребительских цен в прошлом году. В Чувашии проживает 101 тысяча федеральных льготников, это каждый четырнадцатый житель республики. К ним относятся инвалиды, участники Великой Отечественной войны и ветераны боевых действий, их вдовы, участники ликвидации радиационных катастроф. Надбавка, которая им полагается, после индексации составит в среднем 2420 рублей. Наибольшие выплаты получат участники войны.

Увеличится в феврале и стоимость соцпакета, она достигнет 1121 рубля, самая большая часть в нем — лекарственная, 863 рубля.

Апрель порадует повышением еще одну категорию получателей государственных денежных выплат — тех, кому назначены социальные пенсии. Их размер, как ожидается, вырастет на 2,4%. А август принесет перерасчет страховых пенсий работающим пенсионерам. Максимальное количество баллов ограничено тремя. Это повышение коснется 80 тысяч жителей республики.

Кстати Пенсионеры, у которых пенсия меньше прожиточного минимума, переживают, что не получили прибавку. Это не так. Их пенсия тоже увеличилась. Например, если она была 6 тысяч, то теперь стала 6423 рубля. Однако сумма дохода все равно меньше регионального прожиточного минимума (7953 рубля), поэтому государство продолжает выделять федеральную доплату до его уровня. Состав получаемых выплат можно уточнить в квитанциях почтовых отделений и у сотрудников банка, где производится выплата пенсии.

Когда человек выходит на пенсию, первое, что его волнует, — хватает ли стажа и баллов для назначения пенсии. Лучше задуматься об этом вопросе заранее, ведь если пенсионных баллов и стажа будет недостаточно для выхода на пенсию, ее назначение отодвинется на тот срок, пока нужное количество не будет заработано.

Люди, работающие за пределами России или не работающие по каким-то причинам, могут написать заявление о регистрации в ПФР и добровольно перечислять деньги в пенсионную систему. В таком случае им будут засчитывать трудовой стаж и начислять баллы. В этом году сумма, необходимая для обязательного пенсионного страхования, — 29779 рублей. Стаж будет учитываться со дня подачи заявления. Заплатить можно сразу всю сумму за год или платить ее помесячно. И еще один нюанс, который убеждает, что о пенсии надо позаботиться заранее: поскольку взносы учитываются только с момента подачи заявления о добровольном вступлении в систему пенсионного страхования, то за предыдущие годы взносы зачислить нельзя.

Надо добавить, что «купить» страховой стаж можно не только себе, но и другому человеку. Например, если жена домохозяйка и не работает, то ее муж может добровольно заплатить за нее в пенсионную систему, и ей засчитается стаж. Впрочем, это могут сделать брат, сестра, подруга — вообще любой человек.

При этом надо помнить, что «купить» можно только половину стажа, необходимого для назначения пенсии. Впрочем, его можно и заработать. Так, если вам выходить на пенсию в этом году, когда требуется иметь минимально 10 лет трудового стажа, а у вас только 9, то вы можете отложить выход на пенсию и доработать год. Несмотря на то, что в 2020 году потребуется уже 11 лет стажа, вас это касаться не будет.

Стаж лучше иметь длительный, трудовой, с перечислением работодателем взносов в Пенсионный фонд. Благодаря именно такому стажу в 2019 году женщины могут выйти на пенсию в 55 лет, если 37 из них они работали, и мужчины — в 60 лет при наличии 42-летнего стажа. В эти годы не входит декретный отпуск, служба в армии, зато включаются больничные листы, в том числе по беременности и родам. В этом году, по данным Пенсионного фонда, таких тружеников у нас в республике почти 500 человек.

Что еще нового:

Досрочная пенсия для педагогов, медиков и творческих работников начиная с этого года будет назначаться с отсрочкой на шесть месяцев: выработали стаж в 25 лет в феврале, пожалуйте на заслуженный отдых в августе.

Во второй половине этого года впервые будет назначена пенсия по новому пенсионному законодательству мужчинам, родившимся в первом полугодии 1959 года, и женщинам, чей день рождения пришелся на первое полугодие 1964 года. Зато накопительную пенсию можно будет получить без всяких отсрочек в 55 и 60 лет. Так что накопительная пенсия — это выгодно, потому что вначале выплачивают ее и только потом — страховую.

Фото Олега Мальцева: Пенсионеры думают о прибавке к пенсии, а молодые о том, как заработать для нее стаж и баллы.