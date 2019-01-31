Чувашия вошла в перечень регионов с высоким кредитным рейтингом граждан

Рейтинг выведен аналитиками Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Как сообщает пресс-служба Минфина республики, индивидуальный кредитный рейтинг определялся на основе данных о 77,7 млн. граждан, когда-либо бравших кредит в банке или заем в МФО. Высокий кредитный рейтинг имеют 78%, или 60,6 млн. россиян, средний – 9%, или 7,4 млн. человек, низкий кредитный рейтинг имеют 13%, или 9,8 млн. человек. Лидерами стали Москва (84%), Чукотский АО и Рязанская область – по 83%, а также Пензенская, Орловская, Брянская области, Санкт-Петербург, республики Мордовия и Чувашия – по 82%. Больше всего граждан с низким кредитным рейтингом среди жителей Тывы, Алтая, Карачаево-Черкесии, Хакасии, Забайкальского края.

В Минфине также сообщили, что на сегодняшний день Чувашия остается единственным регионом в ПФО, в котором ипотечные кредиты превышают портфель прочих потребительских кредитов и формируют 55% всей ссудной задолженности населения. По предварительным данным, в республике в 2018 году около 17,6 граждан получили ипотечные кредиты на сумму порядка 27 млрд. рублей. За последние три года количество привлеченных жителями республики ипотечных кредитов увеличилось не менее чем в 2 раза. При этом важно отметить, что при росте ипотечного кредитного портфеля физических лиц, доля просроченной задолженности по данным кредитам продолжает оставаться крайне низкой – на уровне 0,6 – 0,7%.