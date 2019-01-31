Финал регионального Чемпионата ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» Чувашии состоится в Мариинско-Посадском районе

Школьные команды Чувашской Республики уже прошли большой путь в Чемпионате ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» сезона 2018-2019 гг. Мальчишки и девчонки сражались на внутришкольном, муниципальном, дивизиональном и региональном этапах. Всего в чемпионате Чувашской Республики в сезоне 2018-2019 гг. приняли участие 377 команд из 28 муниципальных образований региона. Настало время определить лучшие команды.

Финал регионального Чемпионата ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» Чувашской Республики состоится 03.02.2019 г. в ФСК «Мариинский» по адресу: Чувашская Республика г. Мариинский Посад ул. Николаева, д.91В. Начало мероприятия в 11.00.

Чемпионат ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» является самым масштабным социальным спортивным проектом на всей территории Российской Федерации. Цели проекта совпадают с целями нашего государства по развитию массового спорта, воспитанию здорового поколения, способного мыслить, решать задачи, ставить перед собой цели и достигать их. Согласно Указу Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» мы стремимся ежегодно увеличивать количество участников Чемпионата – детей, занимающихся спортом, баскетболом! В сезоне 2018-2019 гг. в проекте принимают участие почти 18 000 школьных команд из 69 регионов России. Школьники демонстрируют высокий уровень баскетбола и огромное желание победить. Однако, финал регионального чемпионата – это не только спортивные состязания. Выступление группы поддержки, многочисленные подарки и конкурсы для участников и зрителей – всё это входит в программу мероприятия!

Кроме юных спортсменов, в мероприятии примут участие: Богаратов Михаил Викторович — Министр физической культуры и спорта Чувашской Республики, Головин Игорь Вячеславович – Заместитель министра физической культуры и спорта Чувашской Республики, Мясников Анатолий Аркадьевич — Глава администрации Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, Тимофеев Андриан Григорьевич — Директор филиала «Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс», Сергей Алексеевич Худаев – Президент общественной организации «Федерация баскетбола Чувашской Республики», Николаева Елена Николаевна – Олимпийская чемпионка, мастер спорта СССР международного класса по лёгкой атлетике, заслуженный мастер спорта СССР, депутат Государственного Совета Чувашской Республики третьего, четвёртого и пятого созывов, Член политсовета Чувашского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия», Демьянская Виктория Михайловна — заслуженный мастер спорта СССР по баскетболу, Чемпионка Мира и Европы, заслуженный тренер Казахстана.

Команды, занявшие призовые места, получат медали и кубки, также среди всех представителей мужских и женских команд будет определён самый ценный игрок финала. Команды-победительницы Чемпионата ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» Чувашской Республики в марте 2019 года отправятся на финал чемпионата Приволжского федерального округа.

Генеральный спонсор проекта «Чемпионат Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» – ПАО «Т Плюс».