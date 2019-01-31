Голевой феерией завершился выездной тур первенства ВХЛ для ХК «Чебоксары»

В субботу и в воскресенье наши хоккеисты встречались в Саратове с местным «Кристаллом».

В субботнем матче ХК «Чебоксары» буквально разгромил соперника, забив восемь и пропустив только две шайбы. В первом и втором периодах ничто не предвещало хозяевам льда такого разгрома: наши побеждали, и в принципе такой результат их вполне устраивал. Но в третьем периоде, что называется, прорвало. В ворота саратовского «Кристалла» залетело шесть шайб, а в наши — лишь одна. При том что в рамке стоял новичок ХК «Чебоксары» — воспитанник новочебоксарского «Сокола» 18-летний Игорь Вирясов.

Отличился и еще один новобранец — Владислав Янцен, которого штаб команды подписал на прошлой неделе. На его счету два гола и две результативные передачи. Во втором матче, в воскресенье, хозяева, не ожидавшие такого «холодного душа», начали игру активнее. И хотя после первого и второго периодов все же проигрывали, в третьем взяли инициативу в свои руки, вернее клюшки. В заключительной двадцатиминутке они забросили четыре безответные шайбы: 8:5. Следующие матчи ХК «Чебоксары» проведет дома 7 и 8 февраля против «Мордовии». Команде нужна поддержка болельщиков.