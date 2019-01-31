Вылетели на «встречку»…

24 января, вечером, на трассе М-7 «Волга» возле деревни Хыркасы «Тойота Ярис» вылетела на встречную полосу и столкнулась с фурой «Скания».

Удар оказался настолько сильным, что легковушку сплющило, как консервную банку. 38-летний водитель и 42-летняя пассажирка легкового автомобиля получили травмы, несовместимые с жизнью. Как выяснили сотрудники ГИБДД, оба они были жителями Омска.

26 января около часа ночи в городе Шумерле водитель автомобиля «Пежо» на полном ходу протаранил припаркованный «Рено Меган», который по инерции отлетел в «Рено Дастер». Виновник ДТП попытался скрыться, но был задержан сотрудниками Госавтоинспекции по горячим следам. На месте ДТП остался номерной знак. Беглецом оказался нетрезвый 22-летний горожанин. Молодой человек привлечен к административной ответственности по ч. 3 ст. 12.27 КоАП РФ. Теперь ему придется заплатить штраф в размере 30 тысяч рублей, а также походить пешком 1,5–2 года.

Полиция разыскивает водителя авто светлого цвета, совершившего наезд на пожилую жительницу Новочебоксарска. Инцидент произошел 25 января около 17 часов на улице Первомайской, возле дома 16. Предположительный виновник ДТП усадил женщину в салон и отвез к родственникам, которые вызвали «скорую». Медики диагностировали у пострадавшей ушиб головы и позвоночника, сотрясение головного мозга и множественные травмы.

УГИБДД МВД по Чувашии просит очевидцев наезда и самого водителя позвонить в дежурную часть по тел. 73-11-62, или в отдел розыска, тел. 8-927-667-59-84.

Фото УГИБДД МВД по Чувашии: К месту ДТП в Хыркасах пришлось вызвать МЧС и спецтехнику.