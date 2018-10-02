Жительница Чебоксар лишилась 146 тыс. рублей при попытке продать дачу

70-летняя жительница Чебоксар решила продать дачный участок. Дочь разместила от ее имени в Интернете объявление, на которое откликнулся злоумышленник. Представившись заинтересованным покупателем, он предложил перевести на банковскую карту женщины предоплату. Убедив ее отправиться к ближайшему банкомату, мошенник по телефону давал указания, выполнив которые пожилая женщина лишилась всех денег, которые были на ее счете.

29 сентября она обратилась в полицию с заявлением о краже. Возбуждено уголовное дело.

МВД напоминает: ни при каких обстоятельствах не следует сообщать незнакомым людям реквизиты своих банковских карт.