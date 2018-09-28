В Чувашии охотники подстрелили птицу с венгерскими корнями

Необычная добыча попалась охотникам в Вурнарском районе. Там подстрелили лысуху, помеченную специальным кольцом.

Эта небольшая водоплавающая птица семейства пастушковых, которую еще называют «водяной курицей», широко распространена в Евразии, Северной Африке, Австралии. Встречается она и в Чувашии, отмечают в Дирекции по охране и использованию животного мира и особо охраняемых природных территорий Минприроды республики. Лысуха считается охотничьим видом. Уникальность вурнарской добычи в том, что птица оказалась окольцованной. Охотники такой экземпляр лысухи в Чувашии обнаружили впервые.

Снятое с лысухи кольцо отправили в Центр кольцевания птиц России. Там-то и выяснилось, что птица была окольцована в Венгрии 31 января 2017 года и успела за это время проделать путь длиной 2123 км.

В Минприроды отмечают, что о добыче окольцованных птиц охотникам необходимо сообщать. С помощью таких меток ученые изучают поведение птиц.

Фото shkolazhizni.ru