1 октября в Чувашии пройдет плановая проверка системы оповещения населения

Тревожные сирены в городах и районах республики в этот день прозвучат дважды — в 10.00 и 10.30 утра.

В Главном управлении МЧС России по Чувашии напоминают, что это предупредительные сигналы «Внимание всем!». Они подаются для информирования населения об аварии, катастрофе, стихийном бедствии, угрозе нападения противника. Однако беспокоиться не стоит: тревога будет учебной. Всех жителей республики просят в это время соблюдать спокойствие и не прерывать своих занятий. Услышав звук сирен, гудков и других сигнальных средств, необходимо включить радиоприемники, телевизоры и прослушать экстренную информацию, а затем передать ее руководству и коллегам по работе, членам семьи, соседям.