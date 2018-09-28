В воскресенье, 30 сентября, состоится Всероссийский день ходьбы

Миллионы жителей страны, независимо от пола и возраста, выйдут на спортивную прогулку. Маршруты и дистанции разрабатываются с учетом местных особенностей каждого города, а также интересов, способностей и подготовленности ходоков.

Присоединится к спортивному празднику и Чувашия. Всех желающих будут ждать на Московской набережной в районе центрального пляжа. Массовый старт будет дан в 11.00.

Каждый участник акции получит памятный диплом от Олимпийского комитета России. В Минспорте республики сообщают, что на праздник обязательно придут заслуженные мастера спорта страны Олимпиада Иванова, Владимир Андреев, Алина Иванова и многие другие именитые спортсмены. Преодолеть дистанцию в их компании будет особенно приятно.

Кстати, Всероссийский день ходьбы проводится уже в пятый раз. А первый старт состоялся 9 октября 2014 года и был приурочен к открытию Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава», который прошел в Чебоксарах.