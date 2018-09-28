Депутат из Цивильского района повторно задержан за нетрезвое вождение

Сбежал от полицейских

А причины для этого были веские — второй раз его уличили в управлении машиной подшофе. Речь о жителе Цивильского района, депутате Собрания депутатов Булдеевского сельского поселения.

По материалам уголовного дела, расследованного СУ СКР по Чувашии, майским утром нынешнего года в полицию поступило сообщение, что депутат управляет машиной в нетрезвом виде. Сотрудники ГИБДД установили его местонахождение. Однако слуга народа проигнорировал требование остановиться и попытался удрать от инспекторов. Вначале на машине, а потом тормознул, выбежал из салона и скрылся в коллективном саду. Но все-таки был задержан. Проходить медицинское освидетельствование на предмет опьянения депутат отказался.

В ходе разбирательства выяснилось, что 58-летний мужчина в январе этого года уже был наказан за аналогичное правонарушение. Так же, застигнутый гаишниками в непотребном виде за рулем, отказался проходить медосвидетельствование. Тогда суд оштрафовал его на 30 тысяч рублей с лишением права управлять транспортом на 1 год 7 месяцев. А повторное правонарушение влечет уже уголовную ответственность по ст. 264.1 УК РФ.

На этот раз суд приговорил народного избранника к 220 часам обязательных работ и на два года лишил водительских прав. Приговор пока не вступил в силу.