Участники программы «Приложение силы» обсудили, как лучше поддерживать молодые таланты

Прорыв в 21 век. Кто его совершает в Чувашии?

«Вы довольны эфиром?» — спрашивала у Главы республики Михаила Игнатьева вице-президент «Рыбаков Фонда» Елена Ульянова. «Да! — улыбаясь, отвечал ей Михаил Васильевич. — Я получил заряд вдохновения на весь рабочий день!»

Это экспресс-интервью Елена записывала на камеру своего телефона. Спустя несколько секунд оно уже было в Инстаграме. «Посмотрим, сколько «лайков» нам поставят», — добавила Елена, положив телефон на стол. В «Рыбаков Фонд» она пришла в прошлом году. В стране ее больше знают как медиаменеджера: за последние 20 лет Елена успела поработать на руководящих постах в шести телекомпаниях, причем в разных городах: Томске, Москве, Владимире и Астрахани. Беседа с Михаилом Игнатьевым проходила в Чебоксарах в переговорной корпуса «А» Чувашского госуниверситета после прямого эфира программы «Приложение силы». Из-за реконструкции большой студии на ГТРК «Чувашия» местом съемок ток-шоу вот уже второй раз стал ЧГУ.

Талант — это труд

Улыбчивая, активная и очень обаятельная женщина Елена Ульянова по приглашению Администрации Главы Чувашии прилетела из Москвы, чтобы принять участие в программе с Михаилом Игнатьевым и провести еще несколько встреч по линии «Рыбаков Фонда». Этот частный благотворительный фонд, созданный в 2015 году одними из богатейших людей России Игорем и Екатериной Рыбаковыми, поддерживает одаренных детей, педагогов и начинающих предпринимателей, у которых есть интересные идеи. Именно талантливым детям и молодежи был посвящен новый выпуск «Приложения силы». Ведущий программы Сергей Ломакин тему сформулировал так: «Прорыв в 21 век. Кто его делает в Чувашии?» На прямой эфир пригласили молодежь от науки и производства, а также ректора ЧГУ Андрея Александрова. Тем более что на прошлой неделе в университете открыли бизнес-инкубатор, где тоже планируют собирать интересные идеи.

Прежде чем углубиться в тему, ведущий решил уточнить у участников программы, а что они понимают под словосочетанием «талантливая молодежь». По каким критериям можно отнести людей к этой категории? Часто успешность человека определяют не его врожденные способности, а трудолюбие. «Может быть, нужно делить людей не на бездарных и талантливых, а на ленивых и работоспособных?» — провоцировал гостей Сергей Ломакин.

Глава с ним тут же согласился и четко резюмировал: «Без труда ничего невозможно в жизни добиться». Об этом же, только своими словами, говорили и другие участники эфира, лишь Елена Ульянова попыталась вывести обсуждение немного в другую плоскость. «100% детей рождаются талантливыми, — заявила она, — но от возможностей до их реализации — большая пропасть. Будущее детей зависит от того, окажутся ли рядом с ними «правильные» педагоги, которые смогут рассмотреть в них талант и выявить в каждом ребенке потенциал».

Не стены, а люди

Летом министр просвещения России Ольга Васильева озадачила все регионы тем, что они должны открыть у себя центры поддержки одаренных детей. Пример перед глазами есть — это сочинский «Сириус», созданный в 2014 году на федеральные деньги, чтобы искать и развивать талантливых ребят со всей страны. Смена там длится 24 дня, со школьниками занимаются лучшие учителя России. За эти четыре года 87 детей из Чувашии смогли пройти конкурсный отбор и попасть в «Сириус».

Обучают там и педагогов. Сейчас четыре преподавателя ЧГУ стали слушателями одной из смен. «Понятно, что центр такого масштаба Чувашия на свои деньги создать не сможет, но есть ли в планах руководства республики открыть в Чебоксарах что-то подобное, только поменьше?» — спрашивал ведущий. «Мы работаем с образовательным фондом «Талант и успех», который координирует и «Сириус», — отвечал Глава. — Я абсолютно уверен, что в перспективе мы здесь отдельный такой центр создадим!»

Одна из основных проблем — найти здание. И если этот центр будет рассчитан на детей со всей республики, то нужны не только учебные аудитории, но и спальный корпус. Каково это — строить с нуля, да еще и в сжатые сроки, стало понятно на примере Кадетского корпуса. Впрочем, Андрей Александров, ректор университета, который тоже заинтересован в поддержке одаренных детей, считает, что проблема все-таки не в том, чтобы найти здание и материально обеспечить учебный процесс, самое важное — кадры. Нужны педагоги, способные работать на более высоком уровне и работать нестандартно.

Как выявить потенциал ребенка?

Елена Ульянова уверена, что такие учителя уж где-где, а в Чувашии точно есть. По ее словам, именно из нашей республики приходит больше всего заявок на конкурсы «Рыбаков Фонда». Так, на конкурс имени Выготского было подано 104 заявки от воспитателей Чувашии, в итоге 12 педагогов дошкольного образования выиграли гранты фонда от 50 до 100 тысяч рублей. 12 школьных учителей решили участвовать в конкурсе «iУчитель», и двое вышли в финал. 59-я школа и 5-я гимназия стали победителями конкурса «ТОП-школа» и получили по миллиону рублей.

Фото cap.ru: Для московского журналиста Сергея Ломакина это уже 13-й выпуск «Приложения силы», четыре из них прошли в прямом эфире.

Елена считает, что в нашей стране нужно создавать еще и центры по выявлению потенциала детей — того, к чему они предрасположены. «Мы их загоняем в инженеры, проектировщики, айтишники, робототехники, но до конца не понимаем, чего же хочет сам ребенок. Михаил Васильевич, давайте сделаем Чувашию пилотной площадкой по созданию как раз такого центра, — предложила Елена во время прямого эфира. — Мы уже делаем этот проект совместно с Московским психолого-педагогическим университетом, он позволяет рассмотреть, а что же ребенок хочет сам, на что он способен». И идею Глава республики тут же поддержал.

Молодые да ранние

В ходе программы говорили не только о школьниках. Конечно, бывает, что дети, ярко проявляющие себя в школе, потом «сдуваются» в вузе или в рабочем коллективе, но все-таки чаще всего они продолжают исследовать, творить, учиться на протяжении всей жизни и тем самым добиваются успеха. Технологический прорыв в 21-й век сделали именно люди молодые. И создатели программы хотели показать зрителям, что не все лучшие умы уехали из республики в поисках больших денег (как почему-то принято считать), что и в Чебоксарах ведутся интересные разработки, что молодые люди, которым еще нет 30 лет, уже получают патенты на свои изобретения.

Так пять молодых инженеров-конструкторов ОАО «ВНИИР-Прогресс», выпускников ЧГУ, стали авторами уникальной технической разработки и в этом году удостоились государственной молодежной премии республики. По заказу Минпромторга России для кораблей военно-морского флота они создали низковольтный автоматический выключатель с улучшенными характеристиками, аналогов которому в нашей стране нет. Прибор запущен в серию, и у предприятия уже немало заказов на его изготовление.

На Чебоксарском производственном объединении имени Чапаева вот уже два года для нефтедобывающей промышленности выпускают высокопрочную резину, которая не трескается даже при экстремально низких температурах. И это совместный проект завода с химфаком ЧГУ. На его воплощение в жизнь 99 млн рублей выделил федеральный бюджет, еще 100 вложило само ПО имени Чапаева. «Обязательное условие — участие в разработках ученых университета, — пояснил ректор ЧГУ, — и больше половины из них — молодые исследователи. Завод со своей стороны тоже привлек к разработкам молодых инженеров-конструкторов».

И уезжают, и возвращаются

Один из гостей программы — заместитель декана химико-фармацевтического факультета ЧГУ Сергей Федосеев — не стал скрывать, что его пытались переманить в другие города, но он решил остаться в Чебоксарах. Более того, сумел получить грант Президента России для молодых ученых на разработку нового поколения лекарств против тяжелых болезней. «Микроорганизмы эволюционируют каждый день. Сегодня мы применяем одно средство, завтра оно уже работать не будет. Нужно постоянно искать что-то новое, чтобы микроорганизмы не успевали адаптироваться к лекарствам, — рассказывал Сергей на программе. — Конкурировать сложно, особенно с мировыми коллегами, но здесь важно найти свою изюминку. Когда я писал кандидатскую, вывел некую субстанцию, которая очень интересно проявляет себя в разных условиях, и я могу испытывать ее на разных микроорганизмах».

Фото ЧГУ: Доцент химфака ЧГУ Сергей Федосеев занимается разработкой нового поколения лекарств против тяжелых болезней.

Грант в миллион двести тысяч рублей рассчитан на два года, и это лишь начало исследования. Создать готовое лекарство за такое короткое время невозможно. Да и чтобы получить господдержку, нужны были наработки, и на химфаке не скрывают, что многие исследования они проводят за свой счет, оплачивают проведение анализов в других лабораториях из своей зарплаты, но тем не менее не собираются уезжать из Чебоксар.

Впрочем, нынешний уровень трудовой миграции Главу республики не смущает. «Мы трудоизбыточный регион, — заявил Михаил Игнатьев, отвечая на вопрос ведущего, что делает власть, чтобы удержать перспективную молодежь в Чувашии. — Наши люди уезжают, приезжают, и это нормальный процесс. Я нисколько не сожалею, что кто-то уезжает и становится специалистом федерального уровня. Но тем не менее часть молодых людей остается в республике и занимается разработками здесь. Вот недавно на международной выставке «Армия-2018» свою инновационную продукцию презентовали 9 наших предприятий. И к ним проявили интерес зарубежные партнеры. 10 лет назад, да даже еще 5 лет назад, таких результатов у нас не было!»

Молодежь, участвовавшую в программе, и Елену Ульянову уже за кадром Михаил Игнатьев пригласил подняться на смотровую площадку под купол Дома правительства. Возможно, не без умысла. Многие гости, увидев залив и центр города с такого ракурса, говорили, что у них дух захватывает от красоты Чебоксар. Так что, вероятно, Михаил Игнатьев захотел показать молодым людям такой город, из которого не стоит уезжать.

Фото Семена Антонова: Ректор ЧГУ Андрей Александров как хозяин зала, где проходили съемки, лично встречал всех гостей. Елена Ульянова («Рыбаков Фонд») приехала на эфир из Москвы.

Ольга Петрова