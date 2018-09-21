Поликлинику в центре Чебоксар откроют через год

Когда-то заросший кустарником и деревьями овраг, а в недалеком будущем — новый микрорайон города. В районе улицы Ярмарочной в Чебоксарах вот уже несколько лет ведется освоение территории под застройку жилого комплекса «Серебряные ключи». Домов здесь пока немного (на стадии строительства находятся пять многоэтажек), но у застройщика, ГК «Центр», большие планы: на участке рассчитывают возвести 287 тыс. кв. метров жилья, два детских сада и школу.

С посещения будущего жилого комплекса вчера началась рабочая поездка Главы Чувашии Михаила Игнатьева по строящимся объектам Чебоксар. Руководителя республики сразу же заинтересовал материал, из которого строят высотки: наружные стены возводят из бетонных панелей с облицовкой «под кирпич» и утеплителем между плитами. Обратил внимание он и на то, во сколько будущим жильцам таких домов обойдутся коммунальные услуги: в многоэтажках предусмотрено центральное отопление.

По словам представителя компании, территорию планировали застроить за восемь лет, но из-за спорных вопросов освоение участка затянулось. Как утверждают застройщики, им предоставили в аренду участок, не пригодный для освоения. По большей его части протекают притоки речки Кайбулки, в водоохранной зоне которой строить запрещено. Решением проблемы могло бы стать заключение речки в водоотводящие коллекторы, попросту в трубу — в этом случае все ограничения на строительство снимаются. Застройщику пообещали разрешить ситуацию с коллектором в первом квартале следующего года.

Микрорайон хоть и находится почти в самом центре города, добраться до него не так-то и легко, заметили журналисты. А как только его заселят люди, понадобятся еще и дороги. Как сообщил заместитель главы администрации Чебоксар по вопросам ЖКХ Владимир Филиппов, дороги уже проектируются: одна будет вести от улицы П. Лумумбы до улицы Рождественской, а другая — от улицы Цивильской к Калининскому мосту. Прозвучали пожелания творчески подойти и к местному рельефу: перепад высот здесь достигает до 30 метров. «Поставите коробки, загоните речку в трубу, а где благоустройство? Здесь прекрасный вид на Волгу, рельеф нужно максимально использовать и превратить его из минуса в плюс», — сделал дельное предложение министр строительства, архитектуры и ЖКХ Чувашии Владимир Михайлов.

Михаил Игнатьев отметил, что жилые кварталы должны застраиваться комплексно, со всей необходимой инфраструктурой. Он также поручил своевременно разрешить вопросы, возникшие между администрацией города и компанией. «Сторонами должны выполняться взятые обязательства, объекты должны быть сданы в срок», — напомнил Михаил Игнатьев.

Фото Максима Васильева: Поликлиника на проспекте Ленина будет обслуживать около 40 тысяч горожан.

Еще одной точкой маршрута стала строящаяся многопрофильная поликлиника Центральной городской больницы по проспекту Ленина. Работы здесь начались относительно недавно, но уже возведен монолитный каркас здания, завершена кладка наружных и внутренних стен и большей части перегородок, готовы лестничные марши и лифтовые шахты, установлены оконные блоки.

У входа на стройку даже представили эскизы будущих интерьеров — и, судя по преобладающим в них ярким желтым, зеленым и красным тонам, находиться в таком лечебном учреждении будет приятно. Необычным для поликлиники решением для многих показался атриум внутри здания — большое открытое пространство. Как объяснили подрядчики, оно добавит больше естественного света помещению.

По словам министра здравоохранения Чувашии Владимира Викторова, новое здание рассчитано на 500 посещений в смену и обеспечит жителей центральных районов города медицинской помощью в шаговой доступности. По контракту, открытие поликлиники запланировано на первый квартал 2020 года, но строители уверяют, что справятся раньше — сдадут объект в 3-4-м квартале 2019 года.

Осмотрев все этажи здания, а также прилегающую территорию, Михаил Игнатьев убедился, что работы на объекте ведутся без сбоев, выполнено более 40% строительных работ. Теперь, отметил Глава республики, нужно как можно раньше подключить здание к теплу, чтобы строительно-отделочные работы продолжались и зимой.

А вот на городском молочном заводе в Чебоксарах все строительно-монтажные работы уже завершились. Вчера после реконструкции здесь торжественно запустили производство чебоксарских молочных продуктов. Модернизированы цеха и оборудование, на предприятии работают около 60 сотрудников, почти 80% из которых — прежние работники гормолзавода. «Это знаковое событие для всей республики», — отметил на запуске завода Михаил Игнатьев. Руководитель региона выразил уверенность, что на предприятии выстроят взаимовыгодные отношения с местными поставщиками молока. С сельхозтоваропроизводителями республики уже заключены договоры на поставку сырого молока.

Фото Максима Васильева: Новый жилой комплекс строится хоть и в центре города, но вопрос с транспортной доступностью для него тоже актуален.