В Чувашию прибыл ковчег с мощами Спиридона Тримифунтского

Вечером 18 сентября в Чувашии принимали одну из величайших православных святынь — ковчег с десницей святителя Спиридона Тримифунтского, привезенный в Россию из Греции. А вчера рано утром в соборе святого князя Владимира в Новочебоксарске был открыт доступ верующих к нему.

Ковчег с десницей святителя, который сопровождал архимандрит Иустин (Евангелос), в аэропорту Чебоксар встречали глава Чувашской митрополии, митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава и духовенство Чебоксарской епархии, Глава республики Михаил Игнатьев с супругой Ларисой Юрьевной, председатель Госсовета Чувашии Валерий Филимонов и глава администрации Новочебоксарска Ольга Чепрасова.

В аэропорту было совершено славление святителю, затем ковчег был доставлен для поклонения в собор святого князя Владимира города Новочебоксарска, где была отслужена Божественная литургия, а затем, в течение всего дня, перед ковчегом совершались молебны святителю Спиридону Тримифунтскому.

Михаил Игнатьев поклонился святым мощам. «Жители Чувашии смогут прикоснуться к святыне, которая на протяжении многих веков одухотворяла христиан, укрепляла веру в Бога, в очищающую силу религии, придавала сил на новые свершения. Это знаковое событие в духовной жизни нашей республики, которое будет способствовать укреплению нравственных ценностей в обществе», — прокомментировал событие Глава республики.

У собора уже с раннего утра огромное количество людей из разных уголков страны ожидали момента, когда откроется доступ к святыне. И целый день к собору шли и шли тысячи верующих. 19 сентября доступ для поклонения святому был открыт до последнего паломника.

Порядок на площади перед собором и на его территории обеспечивали силы полиции, а также волонтеры.

Принесение мощей святителя Спиридона организовано Благотворительным фондом имени равноапостольного князя Владимира по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Привезенная с острова Корфу святыня начала свое путешествие по России с 24 августа и будет находиться в стране до 15 октября. Десница святителя Спиридона будет представлена в 12 епархиях РПЦ. Ей уже поклонились жители Краснодара и Екатеринбурга, Красноярска и Кемерово, Подольска и Коломны, Тулы и Санкт-Петербурга, Твери и Саратова. Прибытия ковчега с мощами святителя также ожидают в Ярославле и Москве.

Фото Чебоксарской епархии: Спиридон Тримифунтский был современником святителя Николая Мирликийского и наряду с ним является одним из самых почитаемых в мире христианских святых.