Озимые культуры в Чувашии посеяны на 95% площадей

На 17 сентября в республике намолочено 615,6 тыс. тонн зерна (в 2017 г. – 622,1 тыс. тонн) при урожайности 23,5 ц/га (26,9 ц/га на аналогичную дату прошлого года).

Наибольшая урожайность зерновых и зернобобовых культур в Вурнарском (27,8 ц/га) и Цивильском (26,8 ц/га) районах.

В Яльчикском районе убрано 20 га кукурузы на зерно. При урожайности 40 ц/га валовой сбор составил 80 тонн.

Картофель убран с 3,7 тыс. га (в 2017 г. – 2,4 тыс. га), валовой сбор составил 66,1 тыс. тонн (в 2017 г. – 49,7 тыс. тонн) при урожайности 177,6 ц/га (в 2017 г. – 206,1 ц/га).

Овощи убраны с 92 га (в 2017 г. – 93 га), валовой сбор составил 3,1 тыс. тонн (в 2017 г. – 2,4 тыс. тонн) при урожайности 339,1 ц/га (в 2017 г. – 262,7 ц/га).

В Вурнарском, Урмарском, Цивильском и Ядринском районах убрано 69,0 га хмеля (в 2017 г. – 53,0 га), при урожайности 13,2 ц/га (в 2017 г. – 16,5 ц/га) собрана 91 тонна (в 2017 г. – 87,3 тонн).

Озимые зерновые культуры посеяны на 99,7 тыс. га или 95% к плану (в 2017 г. – 64 тыс. га или 61%).

Плановые показатели озимого сева выполнены в Мариинско-Посадском (посеяно 122% к плану), Цивильском (102,4%), Моргаушском (101,6%), Канашском (101,1%), Ядринском (100,2%), Ибресинском (100,1%), и Яльчикском (100,1%) районах.

Уборка кукурузы на силос ведется в 12 муниципальных районах. На 17 сентября убрано 2,7 тыс. га (в 2017 г. – 95 га).