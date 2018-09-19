18 сентября министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики Михаил Анисимов провел рабочую встречу с руководителем УФПС Чувашской Республики – филиала ФГУП «Почта России» Владимиром Тимофеевым и главными редакторами газет «Советская Чувашия», «Хыпар» и «Грани».

Стороны обсудили взаимодействие по организации подписки на печатные издания, а также вопросы розничного распространения прессы. Отмечено, что в настоящее время прорабатывается комплекс мер по активизации совместной работы в рамках подписных кампаний. Присутствующие не обделили вниманием и вопросы, направленные на повышение качества доставки газет читателям.

Высказывались предложения по улучшению работы почтовых отделений. Но уже сейчас жители Чувашии могут получать свои посылки и заказные письма, не требующие оплаты, с помощью простой электронной подписи.

Участники встречи также обсудили вопросы проведения информационной кампании по подписке в дальнейшем – жители республики должны знать, где и каким способом можно подписаться на любимые печатные издания.

Напомним, что Чувашский филиал «Почты России» является одним из лидеров подписной кампании на II полугодие 2018 года. Согласно общероссийскому рейтингу республика занимает 11-е место в России по насыщенности подписными печатными изданиями. На 1000 жителей Чувашии приходятся 186 экземпляров газет и журналов, оформленных в подписку.