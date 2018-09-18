История Чувашских батальонов

77 лет назад на возведение стратегического оборонительного рубежа в Ярославской области было мобилизовано более двух с половиной тысяч жителей республики

С фронта трудового на фронт боевой

В феврале 1942 года около полутора тысяч трудармейцев ПС-23 было направлено в действующую армию. Было среди них и немало призванных военкоматами Чувашии.

…Бывший заведующий военным отделом райкома ВКП(б), призванный Ядринским военкоматом, политработник 4-й роты 2-го Чувашского батальона Берелис Крукас был в числе тех, кого после завершения строительства Угличских рубежей направили в действующую армию. Он попал в состав подшефной воинской части Чувашской АССР — 16-ю Литовскую дивизию.

«В боях по уничтожению Курляндской группировки 22 марта 1945 года красноармеец Крукас, находясь под сильным артиллерийско-минометным огнем противника, быстро развертывал рацию на открытой местности и держал бесперебойную связь с огневой позицией батареи, благодаря чему поставленная задача была выполнена. В этом бою было уничтожено 2 станковых пулемета и до взвода солдат противника, наша пехота продвинулась вперед и, выполнив задачу, закрепилась на новых рубежах» (Из представления к ордену Красной Звезды).

Командир 3-го взвода 2-й роты, бывший главный бухгалтер Фатхи Шегапович Халитов попал в 350-й стрелковый полк 96-й стрелковой дивизии 63-й армии Белорусского фронта. В боях за расширение плацдарма на реке Сож 11-17 ноября 1943 года он выползал далеко вперед своей батареи и корректировал ее огонь, в результате чего было уничтожено 5 минометных точек врага, подавлен огонь двух 75-миллиметровых пушек, 3 станковых и 3 ручных пулемета. После этого старший сержант Фатхи Халитов был награжден медалью «За боевые заслуги».

Это лишь два из многих боевых эпизодов трудармейцев после их прибытия в действующую армию.

Артист, строитель, связист

Кого только не было среди бойцов Чувашских батальонов — учителя, бухгалтеры, объездчики, уполномоченные наркомзага. И даже артисты были…

Например, командир 2-го взвода 1-й роты 2-го Чувашского батальона Владимир Михайлович Михайлов из Урмарского района попал в батальон, не успев получить диплом о высшем театральном образовании. Но свою любовь к искусству он проявлял и в нелегкие дни самых напряженных работ по строительству рубежей, организуя импровизированные концерты для своих вымотавшихся за смену трудармейцев. За неимением баяна и гитары маэстро прибег к помощи музыкальной эксцентрики, когда артист использует вместо музыкального инструмента любой предмет, издающий звук. Хотя и сам музыкант, и его зрители об этом термине вряд ли тогда задумывались.

После расформирования полевого строительства № 23 и направления в действующую армию в 8-й корпус ПВО связист 100-го отдельного батальона воздушного наблюдения оповещения и связи (ВНОС) старшина Владимир Михайлов за вклад в политико-воспитательную работу среди бойцов получил медаль «За боевые заслуги».

Рядовые прошедшей войны

С публикацией данного материала открывается путь для исследования судеб примерно полутора процентов всех призванных на фронт из Чувашской Республики. Около 3 тысяч семей смогут проследить жизненный и боевой путь своих родных и близких.

Онежское озеро. Первоначально на его восточном берегу должны были строить оборонительные рубежи бойцы Чувашских батальонов.

Не все входившие в личный состав Чувашских строительных батальонов могут быть причислены к участникам Великой Отечественной войны, хотя испытания им тоже выпали суровые. Но они судьбу свою не выбирали, выполняли свой долг там, куда их направила Родина. Потому они и назывались трудармейцами. Пусть и с приставкой «труд», но это была та же армия: со своей дисциплиной, с делением по батальонам, ротам, взводам. И у каждого было воинское звание. Чаще всего они были рядовыми.

Такими мы их и запомним — рядовыми прошедшей войны.

Мы пока так и не выяснили, чьим распоряжением или приказом трем строительным батальонам полевого строительства № 23 были присвоены наименования Чувашских. Не знаем пока мы и о том, какие конкретно объекты оборонительных линий были построены трудармейцами — нашими земляками. Предстоит уточнить и списки личного состава батальонов, они сохранились.

Было бы интересно узнать и об их боевом пути (пока и тут известно немного). И для начала необходимо определить список трудармейцев, направленных в действующую армию.

В семьях бойцов и командиров Чувашских строительных батальонов могли сохраниться их письма и фотографии. Речь, конечно, о фотографиях довоенных. В батальоне режим был суровый — даже перемещение из деревни в деревню разрешалось только по пропускам, что уж говорить о фотографировании. Да и не до снимков на память тогда было…

В ходе работы в Угличе удалось получить сведения о гибели 11 наших земляков, работавших в основном на 5-м участке полевого строительства № 23. Еще предстоит выяснить судьбы уроженцев Чувашии, работавших на 8 и 9-м стройучастках…

Считается, что все строители Ярославского оборонительного рубежа были награждены медалями «За оборону Москвы» и «За Победу над фашистской Германией». Верно ли это утверждение по отношению к бойцам трех Чувашских строительных батальонов?

Что мы можем сами?

Никто не мешает нам продумать и меры по увековечению трудового подвига бойцов Чувашских строительных батальонов.

Однозначно просится книга, рассказывающая о судьбе 2688 наших земляков в составе этих батальонов (для точности — среди них есть и уроженцы соседних областей и республик). Исследованию их судеб помогло бы установление и развитие архивных связей между Чувашией и Ярославской областью, между Чебоксарами и Угличем.

Руководитель сводной группы поискового движения Чувашии Дмитрий Алексеев и кандидат исторических наук Татьяна Третьякова.

Вполне уместно присвоение одной из улиц Чебоксар наименования Угличской. А в адрес администрации г. Углич можно было бы выйти с предложением назвать одну из городских улиц Чувашской или улицей имени Чувашских строительных батальонов.

Эти предложения — не просто слова, это память о важнейшей миссии бойцов трудовой армии. В случае прорыва немцев к Угличу именно построенные нашими земляками оборонительные сооружения должны были остановить врага. А его танкам до Углича оставалось не более 8-9 часов хода.

Не исключена и установка в Угличе памятника бойцам и командирам Чувашских строительных батальонов. А еще хорошо было бы, чтобы для увековечения памяти трудармейцев родственники и потомки бойцов и командиров Чувашских строительных батальонов объединили свои усилия. Такой объем работ по исследованию, по изучению документов одному человеку или даже нескольким поисковикам явно не по плечу, нужны общие действия. Сумеем ли?

Фото: Вот на эту станцию Медвежья Гора прибыли в сентябре 1941 года 2688 мобилизованных из Чувашии.