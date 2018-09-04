История Чувашских батальонов

77 лет назад на возведение стратегического оборонительного рубежа в Ярославской области было мобилизовано более двух с половиной тысяч жителей республики

…Услышав от руководителя экспедиционного отряда Русского географического общества Дмитрия Алексеева, что батальон, в составе которого служил и умер его прадед Иван Осипович Осипов, носил название 1-го Чувашского строительного батальона, я, честно говоря, сначала ему не поверил. Ведь до этого нашей поисковой группе не было известно о формировании в Великую Отечественную войну в Чувашии воинских частей и других подразделений по национальному признаку или о присвоении им соответствующих наименований. Но оказалось, такой батальон действительно был. И не один…

Как все начиналось

…Первые же месяцы войны убедили руководство СССР в том, что для противодействия стратегической группировке фашистской Германии необходимо не только объединение усилий группы фронтов, но и наличие заблаговременно подготовленных оборонительных рубежей. В конце августа 1941 года Государственный комитет обороны обязал командующих военными округами призвать и направить на оборонительное строительство военнообязанных старших возрастов. Они и участвовали в создании нового стратегического рубежа по Онежскому озеру и реке Волге. Именно на него возлагалась основная надежда в обеспечении перелома в противостоянии советских и германских войск. В ряде городов по этой линии, в том числе и в Ярославле, были созданы чрезвычайные органы власти — городские комитеты обороны. Стратегические рубежи помогали вести оборону меньшими силами,

что позволяло маневрировать войсками, накапливать резервы, стабилизировать фронт.

Вот на строительство такого стратегического рубежа и были брошены три Чувашских батальона.

Формирование батальонов шло через военные комиссариаты республики в начале сентября 1941 года. Основная дата мобилизации — 9 сентября. Пока еще не удалось найти в архивах разнарядку по всем военкоматам, но известно, что в составе трех батальонов было 2688 человек, практически из всех районов республики. В основном призывались граждане старше 40 лет, то есть 1885–1900 годов рождения. Например, среди призванных Чебоксарским городским военкоматом таких было 46 человек, это около половины призыва из столицы республики.

Углич. Суровая зима

В начале августа этого года поиск чувашских батальонов привел нас в город Углич Ярославской области, который в конце 1941 — начале 1942 года был важным транспортным узлом тыловой линии обороны фронтов северо-западного направления. Здесь велось интенсивное строительство оборонительных сооружений на случай прорыва врага. Свой вклад в выполнение важной задачи вносили и три батальона, получившие в документах военных лет наименование Чувашских. А самих участников строительства называли трудармейцами.

Участок от села Золоторучей до города Углич и за ним до границ Калязинского и Переславского районов входил в зону ответственности полевого строительства (ПС) № 23 3-го Управления оборонительных работ (Западного. — Прим. авт.). Координировались работы 3-й саперной армией. Три Чувашских батальона и входили в состав ПС № 23.

Фото из архива Ярославля: Бойцы, мобилизованные в трудовую армию, почти не попадали в кадры фотохроники. Это — один из редких снимков, сохранившихся в областном архиве.

С помощью директора местного архива, кандидата исторических наук Татьяны Третьяковой и заместителя военного комиссара Алексея Кулагина удалось выяснить подробности пребывания на угличской земле 1, 2 и 3-го Чувашских батальонов, узнать об их вкладе в строительство Угличских оборонительных линий. Встреча с работниками ЗАГС преподнесла новые открытия. Выяснилось, что в декабре 1941 — январе 1942 года от перегрузок и истощения из личного состава Чувашских батальонов умерло не менее 11 человек. Неудивительно — работать людям приходилось практически вручную, в условиях необычно холодной зимы, без должной одежды и обуви. Поэтому и болезни стали делом привычным. К началу февраля в ПС-23 было 580 больных, не способных следовать с батальонами при их передислокации, и 1009 человек, назначенных на гарнизонную комиссию по болезни.

И питание трудармейцев было скудное. В конце 1941— начале 1942 года батальоны остались без нарядов на продукты питания и фураж. Сами похлопотать о еде они не могли — право выезда за пределы дислокации батальона строго регламентировалось. И местное население не могло обеспечить достаточно многочисленный состав трудармейцев продуктами питания. Не в этом ли кроется имевшаяся среди бойцов батальонов смертность от истощения?

Кто вы? Где вы?

В числе умерших трудармейцев — Василий Григорьевич Колыбанин (фамилия может быть искажена), 1894 г. р., Гаврил Сергеевич Сергеев из д. Коснарбоси, Прокопий Гордеевич Столбов из Канашского района, Григорий Тихонович Тихонов, Николай Игнатьевич Петров, Иван Осипович Осипов из Янтиковского района, Харисон Данилович Данилов и Федор Николаевич Перцо(е)в из Цивильского района, Леонтий Ефремович Ефремов, 1898(?) г. р., Григорий Яковлевич Яковлев из Янтиковского или Канашского района.

С руководством Угличского отдела ЗАГС достигнута договоренность, что по запросам родственников умерших могут быть отправлены копии свидетельств о смерти с получением их в отделе ЗАГС по месту жительства заявителей.

…Увы, время оказалось безжалостным к захоронениям умерших в составе Чувашских батальонов. Часть могил ушла на дно Угличского водохранилища, а сохранившийся участок кладбища был разорен в 70–80-е годы прошлого столетия, когда вся прибрежная часть земли скупалась правдами и неправдами под строительство дачных коттеджей для состоятельных людей. В последние дни появилась обнадеживающая весточка: возможно, трудармейцы были похоронены и в деревне Сергеевка, тогда могилы могли и сохраниться. Хотя, кто именно в них захоронен, через семь десятков лет вряд ли возможно определить.

Судьбы погибших трудармейцев требуют дополнительного исследования, так как многие и поныне числятся пропавшими без вести. Так, в Книге Памяти Чувашской Республики (т. 3, стр. 268) до сих пор считается пропавшим без вести в декабре 1942 года Федор Николаевич Перцо(е)в из села Степное Тугаево Цивильского района. Поисковикам же удалось установить, что Федор Перцо(е)в умер 16 января 1942 года под Угличем. Из этого же района, из деревни Кокшакасы Вурманкасинского сельского поселения, но уже в 1-м Марийском батальоне служил Леонтий Ефремович Ефремов. Его судьбу тщетно пытались выяснить и родственники, и Цивильский военкомат. П.Г. Столбков считается пропавшим без вести в составе войск НКВД между 1942 и 1945 годами.

Сколько людей, столько судеб… Узнаем ли мы о них?

Приказ выполнен. Куда дальше?

В январе 1942 года строительство Ярославских рубежей, включая и угличскую линию, было успешно завершено. С участием 1, 2 и 3-го Чувашских батальонов построено 201,5 км противотанковых препятствий, тысячи огневых точек, установлено 8826 противотанковых «ежей», 137 тысяч противопехотных препятствий.

Приказом по 3-му Управлению оборонительных работ из ПС-23 было поощрено 40 человек, из них 16 бойцов и 4 командира Чувашских батальонов. Значился в списке и прадед Дмитрия Алексеева, рядовой Иван Осипов. Увы, сам Иван Осипович до этого дня не дожил.

…После завершения строительства рубежа под Угличем личный состав трудармейцев переводился на новые рубежи — в Калининскую область. Только с ПС-23 в город Калязин для формирования ПС-1 Калининских рубежей было перебазировано 13,5 тысячи рабочих и 70 человек ИТР.

Передислокация ПС-23 проводилась с 17 по 25 февраля 1942 года. Пунктами назначения кроме Калязина были города Кимры, Ново-Завидово, Иваньково. Например, к 23 февраля из Углича отправлено личного состава ПС-23 и ликвидирующегося ПС-21 11484 человека. Личный состав передвигался либо пешком, либо по железной дороге, имущество в основном грузили в вагоны… Для перевозки одного лишь батальона в 900 человек нужно было 26 вагонов, из которых для бойцов — 23 вагона, для лошадей — 1 вагон, для имущества — 1 вагон и для продуктов — 1 вагон.

Сохранили ли Чувашские батальоны свое название после передислокации в Калининскую область, еще предстоит выяснить.

Окончание в ближайших номерах.

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