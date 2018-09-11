Ветеран «Советской Чувашии» Владимир Жебит, входивший в состав наградной комиссии нынешнего Фестиваля спорта прессы, напомнил олимпийской чемпионке Валентине Егоровой, что много лет назад, будучи ответственным секретарем газеты, вручал ей кубок, как победительнице главного забега эстафеты. То награждение было запечатлено на снимке. Его Владимир Алексеевич сохранил и принес показать Валентине Егоровой. Спустя десятилетия чемпионка в марафонском беге оставила на памятном фото свой автограф.