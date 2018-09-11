В первых рядах на беговой дорожке

И партнер, и участник

На протяжении нескольких лет поддерживает эстафету «Советской Чувашии» депутат Госсовета, общественный деятель и главный врач стоматологической клиники «Дент-а-мед» Юрий Зорин. Причем Юрий Александрович не только оказывает спонсорскую помощь, но и сам ежегодно участвует в ВИП-забеге Фестиваля спорта прессы.

«Физкультура и спорт — это важная составляющая нашей жизни, которая помогает всегда быть здоровым, активным, позитивным, — считает доктор Зорин. — И в первую очередь медики должны быть примером для своих пациентов в поддержании хорошей физической формы, соблюдении здорового образа жизни. Поэтому мы всегда в первых рядах на всех спортивных праздниках и фестивалях. И сами проводим множество разных мероприятий…»

Так, в рамках акции «Привычки и здоровье» стоматологи «Дент-а-мед» совместно с коллегами из Республиканского наркологического диспансера проводят в сельских поселениях лекции о вреде курения, алкоголизма и наркомании. Организуют встречи со школьниками, на которых рассказывают, как правильно питаться, ухаживать за полостью рта, вести здоровый образ жизни. А заодно приобщают учащихся к занятиям физкультурой и спортом: например, проводят открытые тренировки и мастер-классы в районах республики с участием тренеров по настольному теннису, соревнования среди школьных команд.

Под патронажем Юрия Зорина ежегодно проходят традиционные республиканские соревнования по волейболу среди юношей и девушек, где принимают участие команды районов и городов Чувашии, а также регионов Приволжского федерального округа. Помогает наш партнер и молодым спортсменам в организации поездок на международные турниры. Оснащает сельские школы спортинвентарем и спортивной формой. Во время летних каникул обязательно посещает детские лагеря, чтобы проверить, все ли необходимые условия созданы для оздоровления ребят.

Особое внимание уделяется и старшему поколению, для которого проводятся выездные мастер-классы по скандинавской ходьбе. «Этот щадящий вид спорта подходит практически для всех категорий граждан», — как доктор советует Юрий Александрович, который, к слову, и сам каждое утро занимается скандинавской ходьбой на Московской набережной Чебоксар.

По мнению депутата, общественная деятельность приносит позитивные эмоции, а занятия физкультурой и спортом — заряд бодрости и неиссякаемой энергии. Все это, безусловно, влияет и на активную профессиональную деятельность и помогает добиваться успехов. Не случайно клиника «Дент-а-мед» получила орден II степени «За заслуги перед стоматологией», учредителем престижной награды является Стоматологическая ассоциация России.

Кстати, своим уникальным опытом коллектив клиники непременно делится с молодыми специалистами, ведет профориентационную работу, готовит высококвалифицированные кадры для лечебных учреждений республики. Замечательной стартовой площадкой для будущих врачей является Академия стоматологического мастерства доктора Зорина, созданная на базе «Дент-а-мед». Пройдя такую школу, молодые люди приходят в профессию осознанно, настраиваются на серьезную работу, цель которой — как эстафетную палочку передавать здоровье людям.

Фото Олега Мальцева: Юрий Зорин традиционно участвует и в торжественном награждении победителей эстафеты. И в этот раз вручил кубок молодым спортсменам.