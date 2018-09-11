В Чебоксарах открылся международный симпозиум скульпторов

В Чувашии проходит Международный симпозиум монументальной и парковой скульптуры по камню «Искусство за мир». Такая открытая «скульптурная мастерская», собравшая известных ваятелей из разных уголков мира, в республике проходит впервые.

Чувашское региональное отделение Союза художников России в прошлом году выиграло конкурс Фонда президентских грантов РФ для НКО и получило средства на реализацию этого масштабного проекта. Руководитель проекта, заслуженный художник России и народный художник Чувашии Владимир Нагорнов пригласил на симпозиум сразу 11 коллег из Москвы и Санкт-Петербурга, Перми и Северной Осетии — Алании, мастеров из Азербайджана, Чехии, Чили, Китая и Колумбии. Художники будут жить и работать на базе санатория «Жемчужина Чувашии». Менее чем за три недели каждый из скульпторов создаст здесь свое неповторимое произведение.

Гости уже познакомились с городом, в том числе и с высоты смотровой площадки Дома правительства, где они встретились с Главой Чувашии Михаилом Игнатьевым, поблагодарив за теплый прием на чувашской земле. Монументалисты отметили интересные ландшафты, чистоту города и душевность жителей. Михаил Игнатьев уверен, что первый симпозиум «Искусство за мир» внесет вклад в развитие дипломатических отношений между странами-участниками и поспособствует развитию туристической сферы республики.

Координатор Центра искусств и культуры в Университете прикладных и экологических наук U.D.C.A в Боготе (Колумбия) Карлос Энрике Родригез Аранго напомнил о важности таких симпозиумов, которые продвигают творчество современных скульпторов разных стран. Ну а работы этих скульпторов станут в свою очередь достоянием нашей республики: мраморные скульптуры после окончания симпозиума украсят специально созданный для них парк «TUS-ARТ». Пообщаются с мастерами и учащиеся художественных школ и Чебоксарского художественного училища: для них запланированы встречи, лекции и мастер-классы.

Подробности — в следующих выпусках «СЧ».

Фото Ксении Кокориной, СХ Чувашии: Форум собрал художников из шести стран. На снимке Лю Янг (Китай) и Карлос Энрике Родригез Аранго (Колумбия).