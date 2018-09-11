Роспотребнадзор: в 400 детских лагерях Чувашии отдохнули более 42 тысяч школьников

Сезон летнего оздоровительного отдыха ребятни отзвенел детским смехом, отсверкал ночными кострами. Более 42 тысяч школьников, подросших и окрепших в загородных лагерях, сейчас набираются ума на уроках, а взрослые готовятся к новому лету. Уже подведены итоги, сделаны выводы из ошибок и недочетов, чтобы успеть исправить их до следующих каникул.

На контроле Роспотребнадзора по Чувашии было почти 400 лагерей отдыха. И ни в одном из них за минувшее лето не случилось массового отравления детей. Это не «везение» — всех сотрудников пищеблоков проверили на скрытое носительство кишечной инфекции, обнаружили 18 человек с норовирусом и 33 человека с ротавирусом. Отстранили их от работы, пролечили, обследовали и только после этого дали «добро». Да, это затратный и не очень быстрый, зато самый надежный путь предотвратить эпидемию кишечных заболеваний у детей.

Тщательным образом проверялась вода в кранах и бассейнах. Всего сотрудники Роспотребнадзора по Чувашии отправили в лаборатории 416 проб. В некоторых случаях пришлось отключать ее подачу для того, чтобы промыть трубы специальным раствором. И опять-таки это предотвратило заражение детей и их массовую госпитализацию. Там, где вода забиралась из артезианских скважин, но по каким-то показателям не соответствовала нормам, пришлось закупить фильтры, чтобы дети пили «правильную» воду.

В следующем сезоне очень важно озаботиться не только уже привычными мероприятиями, но и обработкой территорий лагерей и прилегающих к ним обширных лесных участков от клещей, которых стало в связи с потеплением очень много. По словам руководителя Роспотребнадзора по Чувашии Надежды Луговской, до сих пор их в республике в таком количестве не наблюдалось. А исследование самих клещей выявляет их частую зараженность возбудителями боррелиоза и пироплазмоза человека, то есть укус клеща может оказаться вовсе не безобидной неприятностью.

В этом году акарицидная обработка от клещей была проведена на 249 га, в том числе и в тех лагерях, где дети находились только днем. И, судя по результатам, работа была проделана на совесть. Поэтому и в следующем году надо будет продолжить эту практику.