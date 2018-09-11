Объекты теплоснабжения Чебоксар переданы МУП «Теплосеть»

Будем платить за тепло без посредников?

В последние дни августа в Чебоксарах завершилась передача объектов теплоснабжения от ООО «Коммунальные технологии» новому МУП «Теплосеть». И с первого сентября подготовкой к грядущему отопительному сезону занимается именно это предприятие.

«Теплосеть» работает по плану

«Коммунальные технологии» передали муниципальному предприятию 310 км тепловых сетей и 106 объектов теплоснабжения (котельные, ЦТП и КП) по 4197 позициям. Специалисты МУП провели предварительное техническое обследование объектов теплоснабжения для определения степени износа и готовности к отопительному сезону, также проверена автотранспортная техника. Госслужбой республики утверждены тарифы на тепловую энергию и горячую воду.

С руководителем «Теплосетей» Алексеем Шепелевым журналисты встретились у дома 42 по улице Николаева, где начались работы по ремонту двух аварийных участков теплотрассы. Много времени это не займет, может, пару дней, но сам факт приведения теплотрассы в норму говорит о том, что руководство «Теплосетей» в курсе слабых мест в сфере своей деятельности.

Журналисты обратили внимание, что на аварийной площадке работает экскаватор «Водоканала». И это вполне объяснимо: со слов Алексея Шепелева, техники не хватает, часть ее осталась в «КТ», а та, что передана, довольно изношенная. Конечно, есть планы закупить и новую технику, в том числе автотракторную.

Но первоочередная задача — приложить все усилия для качественной и своевременной подготовки к отопительному сезону, и именно в этот период необходимо обеспечить стабильную работу предприятия. В частности, с привлечением дополнительных средств и сил других коммунальных служб города.

Времени осталось не так уж много. Но руководитель «Теплосетей» настроен оптимистично: «Думаю, что справимся, персонал тот же самый, люди адекватные, работоспособные, надежные. Самое главное, в «Теплосети» в полном составе перешел коллектив, обслуживающий сети и котельные». Сейчас на работу на муниципальное предприятие принято 752 человека. В течение сентября коллектив пополнится инженерно-техническими работниками. Общая штатная численность составит 1140 человек.

Слабая УК — проблемы для жильцов

По заданию главы администрации Чебоксар Алексея Ладыкова проанализировано состояние просроченной задолженности управляющих организаций города перед ресурсоснабжающими организациями. На 1 августа этого года она составила 770,2 млн рублей, в том числе за тепловую энергию — 635,6 млн рублей.

Чтобы не допустить сложной финансовой ситуации в новой теплоснабжающей организации, выработана рекомендация по переходу более 200 многоквартирных домов, которые обслуживают проблемные управляющие компании, на прямые договоры с поставщиком тепла и горячей воды.

Такая работа проводится в каждом районе города. Как отметил в беседе с журналистами глава администрации Московского района Андрей Петров, муниципалитет готов помочь горожанам, чтобы их средства были использованы по целевому назначению. Кстати, с нынешнего года у собственников появилось законное право (в связи с изменениями, внесенными в Жилищный кодекс) напрямую вносить плату за потребленные ресурсы.

«Мы проанализировали деятельность 26 управляющих компаний, в четырех из них нестабильное финансовое положение, — рассказал Андрей Петров. — При такой ситуации не исключается риск того, что собранные с населения деньги будут использованы не по целевому назначению».

Переход на прямые договоры может быть в двух случаях. Первый — жильцы принимают решение о переходе на прямые платежи на общем собрании. Второй — если УК в течение 2 месяцев не платит за потребленные ресурсы, что зафиксировано судом, их поставщик имеет право выставлять счета напрямую потребителям.

Со слов Петрова, который в составе рабочей группы непосредственно беседует с людьми на эту тему, не все жильцы пока готовы к переходу на новый вид платежей. Но с ними ведется разъяснительная работа. Главный аргумент — с переходом на прямые договоры средства жильцов дойдут до поставщика, а не будут использованы УК-посредником на иные цели. И подвижки есть.

По данным горадминистрации, сейчас жители 155 многоквартирных домов на общих собраниях подтвердили готовность перейти на оплату коммунальных услуг напрямую поставщику (МУП «Теплосеть»). Соответствующие решения уже подготовили 87 многоквартирных домов в Калининском районе, 25 — в Ленинском и 43 — в Московском. Напомним, уже несколько лет часть домов в Чебоксарах и Новочебоксарске находится на прямых платежах с ресурсоснабжающей организацией — филиалом Марий Эл и Чувашии «ЭнергосбыТ Плюс».

Фото cap.ru: Вовремя и качественно отремонтированные теплотрассы — залог того, что зимой в домах, на предприятиях, в детсадах и школах будет тепло.