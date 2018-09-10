ВТБ Пенсионный фонд проиндексировал единовременные выплаты пенсионерам

В сентябре ВТБ Пенсионный фонд проиндексировал своим клиентам размер единовременных выплат накопительной пенсии. Общий объем доплаты составил 13,3 млн рублей.

Александр Львов, заместитель генерального директора ВТБ Пенсионный фонд, прокомментировал: «В соответствии с законодательством, определенная категория граждан при выходе на пенсию имеет право на получение единовременной выплаты накопительной пенсии. В этом году такое право в нашем фонде имеют более 9 тысяч клиентов».

По итогам восьми месяцев этого года объем накоплений по обязательному пенсионному страхованию, находящихся под управлением ВТБ Пенсионный фонд, составил более 189 млрд рублей. Количество застрахованных лиц превышает 2 млн человек.

Группа ВТБ Пресс-служба