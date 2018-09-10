7 сентября в гостинице Radisson Royal hotel Moscow состоялась первая встреча участников проекта «Высший медицинский экспертный совет» (ВМЭС), инициатором и организатором которого выступила группа компаний ВТБ Страхование.
В мероприятии приняли участие представители федерального фонда ОМС, профессоры и академики крупнейших медицинских учреждений, руководители ведущих научных центров страны, а также представители группы компаний ВТБ Страхование.
Целью работы членов ВМЭС является активное участие в реализации задач в сфере здравоохранения, разработка мер по увеличению объема экспорта медицинских услуг в России, а также повышение эффективности взаимодействия страхового и медицинского сообщества по ключевым вопросам.
Геннадий Гальперин, генеральный директор ВТБ Страхование, прокомментировал: «Перед медицинским экспертным советом стоят амбициозные цели. Участие в нем лучших специалистов в своих областях позволит решать поставленные задачи с высокой эффективностью».
«В рамках совета мы будем работать в нескольких направлениях. Среди них – развитие системы защиты прав пациентов, развитие добровольного медицинского страхования, совершенствование критериев оценки качества медицинских услуг и другие системные задачи в сфере медицинского страхования», — подчеркнула генеральный директор ВТБ Медицинское страхование Елена Белоусенко.
Николай Дайхес, директор федерального клинического Центра оториноларингологии, член-корреспондент РАН, член Общественной палаты РФ, отметил: «ВМЭС — деловая площадка, целью которой является эффективное взаимодействие участников сферы здравоохранения. Профессиональный и авторитетный состав совета позволит сделать нашу работу максимально продуктивной. Уверен, что предложения, которые будут вырабатываться участниками мероприятий, будут способствовать развитию медицинской отрасли нашей страны».
Группа ВТБ Страхование провела первую встречу Высшего медицинского экспертного совета
7 сентября в гостинице Radisson Royal hotel Moscow состоялась первая встреча участников проекта «Высший медицинский экспертный совет» (ВМЭС), инициатором и организатором которого выступила группа компаний ВТБ Страхование.