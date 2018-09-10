Анжелика Сидорова выиграла соревнования в прыжках с шестом в составе команды Европы

Соревнования проходили в рамках Континентального кубка ИААФ, который разыграли в минувшие выходные в чешской Остраве.

Анжелика Сидорова, представлявшая команду Европы, показала результат 4,85 метра. Занявшие второе и третье места соответственно гречанка Катерина Стефаниди и американка Сэнди Моррис покорили ту же высоту, но уступили россиянке по попыткам.

– Это была блестящая победа! – приводит слова старшего тренера сборной России Антона Назарова РИА Новости. – Вся та относительная неудача на чемпионате Европы, которая была у Анжелики в Берлине, окупилась. Кубок мира проводится лишь раз в четыре года, это очень престижные соревнования, победа на этом старте очень высоко котируется. Тем более, в секторе сегодня были и Стефаниди, и Моррис – все сильнейшие в мире! Тем важнее, что наша спортсменка смогла опередить всех мировых лидеров. Я очень рад и за тренера Светлану Александровну Абрамову, и за Анжелику.