9 сентября в Чувашии прошел Единый день голосования

Явка избирателей по Ибресинскому району составила 96%

9 сентября 2018 года — в Единый день голосования — проходят дополнительные выборы депутатов Собрания депутатов Буинского и Малокармалинского сельских поселений Ибресинского района третьего созыва. Выборы депутатов проходят по Буинскому одномандатному избирательному округу №5 и Малокармалинскому одномандатному избирательному округу №3.

К 18:00 проголосовало 144 избирателя из 150, что составляет 96%.

Голосование на выборах продолжилось до 20:00.

На 18 часов в Алатырском районе проголосовали 85,46% избирателей

В Алатырском районе по двум избирательным округам (Кирскому №7, Междуреченскому №7) прошли выборы депутатов сельских поселений. По состоянию на 18 часов включено в списки 227 избирателей, проголосовало 194 избирателя, что составляет 85,46 %.

В Яльчикском районе проголосовали 85,91% избирателей

В Яльчикском районе продолжаются дополнительные выборы депутата Собрания депутатов Яльчикского района шестого созыва по Новошимкусскому одномандатному избирательному округу №11. По данным территориальной избирательной комиссии Яльчикского района, на 18:00 проголосовали 683 избирателя из 795 включенных в список. Явка избирателей по двум избирательным участкам составляет 85,91%.

Для проведения дополнительных выборов депутатов Собрания депутатов Большебуяновского и Малобуяновского сельских поселений сформировано 4 избирательных участка.

По данным территориальной избирательной комиссии Шемуршинского района, по состоянию на 18:00 из 328 избирателей проголосовали 299 человек, что составляет 91,15 %.