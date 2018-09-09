В 80-й раз эстафета «Советской Чувашии» собрала профессионалов и любителей спорта со всей республики

Автор: Елена ТрыВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

С любимой газетой на беговой дорожке стадиона «Олимпийский»

Обновленный стадион «Олимпийский» в Чебоксарах после масштабной реконструкции предстал перед участниками 80-й Республиканской легкоатлетической эстафеты газеты «Советская Чувашия» во всей красе. Красные беговые дорожки манили пробежаться по своему новому покрытию, а ярко-зеленая травка футбольного поля привлекала бабочек и шмелей, словно решивших напоследок погреться под теплым солнышком бабьего лета. По такой теплой и ясной погоде эстафета давно соскучилась – ведь в последние годы во время стартов было прохладно и то и дело шли дожди.

Вдохновленные хорошей погодой, сотрудники «СЧ» с самого утра готовили «за кулисами» призы. «Не забудьте игрушки положить для детей в презенты для семейных команд! Готовы ли фирменные футболки для участников ВИП-забега? Пора выставлять кубки!» — слышалось из палатки, заставленной коробками с подарками от спонсоров и партнеров газеты.
«Самое главное не выроните эстафетную палочку!» — наставляла меж тем молодых журналистов редакционной команды бегунов ответственный секретарь «Советской Чувашии» Екатерина Казнина…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А пока шли последние приготовления перед стартом, заполнялись трибуны. Сразу несколько рядов заняла солидная группа поддержки Чувашского госуниверситета. Трещотками и шумелками вооружились болельщики Кооперативного института. Разворачивали свой флаг студенты Чебоксарского политеха. И как только колонны участников эстафеты двинулись на стадион на построение, руки болельщиков взмыли вверх.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Радушно приветствовал участников эстафеты Глава республики Михаил Игнатьев. Побед и бодрости духа желали бегунам председатель Госсовета Чувашии Валерий Филимонов, олимпийская чемпионка Елена Николаева, генеральный директор – главный редактор газеты «Советская Чувашия» Владимир Васильев. На праздник прибыли также олимпийская чемпионка Валентина Егорова, двукратный призер Олимпийских игр Татьяна Архипова, мастер спорта СССР по легкой атлетике, заслуженный тренер РСФСР и СССР Михаил Кузнецов.
Михаил Игнатьев напомнил собравшимся, что эстафета посвящена памяти легендарного земляка дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта СССР Андрияна Николаева, который любил спорт и хотел, чтобы родная республика воспитывала чемпионов и к спорту приобщалось все больше людей. За это же радеет и главная республиканская газета «Советская Чувашия». На протяжении восьми десятилетий ее эстафета объединяет поклонников бега.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Спорт всегда сплачивает людей, имеет мощную объединяющую силу», — подчеркнул Глава региона, отметив, что более 478 тысяч жителей Чувашии ведут здоровый образ жизни, это около 42% населения. В республике делается все, чтобы спорт был доступен для каждого ее жителя: возводятся современные физкультурно-спортивные комплексы, строятся стадионы, игровые площадки. Но Президентом страны поставлена задача увеличить долю населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, напомнил Михаил Игнатьев. «В Чувашии удельный вес регулярно занимающихся спортом должен достичь 55% населения», — сказал он и выразил надежду, что цель будет достигнута через три года.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По традиции открыл соревнования ВИП-забег. Дистанцию в 400 метров преодолели руководители органов государственной власти, депутаты, главы администраций районов и городов. Старт был символический, без учета времени, и участники достигли финиша, крепко взявшись за руки. Впрочем, бежали высокие лица по оценкам некоторых судей весьма бодро, при этом нисколько не запыхавшись. В чем секрет – ответил позже на вопрос корреспондента «СЧ» Михаил Игнатьев.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За день до массового забега на «Олимпийском», в 6 часов утра на Московской набережной Чебоксар можно было застать за тренировкой руководителей и сотрудников различных ведомств, предприятий, организаций и учреждений республики, и, конечно, Главу Чувашии. Было бы приятно услышать, что люди так готовились к эстафете «Советской Чувашии», но еще приятнее было узнать из первых уст, что такие тренировки здесь проходят каждое утро.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«На набережную приходит много горожан, что говорит о том, что люди берегут здоровье, хотят быть в тонусе, — заметил Михаил Васильевич. – Даже прогулка или пробежка перед рабочим днем помогает настроиться на дела, улучшает обмен веществ, укрепляет иммунитет, человек становится активнее, меньше болеет. Потому так важен и фестиваль спорта прессы, благодаря которому к здоровому образу жизни привлекается еще больше людей». И начинать тут нужно с молодого поколения, уверен Глава республики, который в школьные годы и сам старался активно участвовать в массовых соревнованиях…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тем временем старт взяли ученики коррекционных школ. И тут, как и в прошлом году, не нашлось равных команде Калининской школы-интерната – постоянного участника и неоднократного призера эстафеты. «Отличной тренировкой для ребят перед этим турниром стал школьный осенний кросс, — доволен успехом воспитанников учитель физкультуры Лев Ефимов. — Ребята быстро пришли в форму после лета и смогли удержать прошлогоднее лидерство».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчаянная борьба развернулась в забеге группы «Команды СМИ». С большим отрывом от других следовали по беговой дорожке телевизионщики Национальной телерадиокомпании Чувашии и сотрудники газеты «Цивильский вестник». Однако дружнее и собранее оказалась команда журналистов НТРК, финишировав первой. Победители признались, что, несмотря на напряженный рабочий график, к соревнованиям серьезно готовились – бегали, прыгали, разминались. Кстати, их коллеги-радийщики заняли третье место. Ну, а Кубок Саши, (напомним, эта награда учреждена редакцией «Советской Чувашии» в память о спортивном корреспонденте Александре Егорове) досталась главному редактору шумерлинской газеты «Вперед» Анне Аношиной за волю к победе и спортивный дух. Хотя Анна и не знала Сашу лично, но его живые репортажи и увлекательные статьи читала всегда с особым интересом.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удержали в этом году лидирующие позиции команда Минспорта Чувашии в группе органов государственной власти и спортсмены Министерства внутренних дел по республике в этапе команд территориальных федеральных органов исполнительной власти.
Среди профессиональных образовательных организаций лучший результат показал чебоксарский техникум городского хозяйства и строительства. Среди высших учебных заведений в «Основном этапе», где, как правило, выступают самые опытные спортсмены, победители и призеры различных соревнований, отличился Чебоксарский Политех, который с четвертой позиции, занимаемой в прошлом году, в этом — переместился на первую.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И самыми быстрыми бегунами эстафеты также были признаны студенты Политеха Александр Данилов и Вера Васильева – обладательница Кубка Главы Чувашской Республики на всероссийских соревнованиях по легкой атлетике в этом году. Забег для спортсменки такого уровня был, конечно, легким. Но, не смотря на это, бегунья, которая, к слову сейчас получает второе высшее образование, со всей серьезностью относится и к таким массовым стартам, как эстафета «Советской Чувашии». «Эти состязания очень нужны. Они помогают держать форму, ощущать себя частью команды, где один за всех и все за тебя. Ну, и очень здорово, что на одной дорожке могут вместе бежать и спортсмены, и любители спорта. Одним, приятно быть примером, другим – стремиться к лучшим результатам», — рассудила Вера.

 

Фоторепортаж 

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