Поздравление Главы Чувашии с Днем финансиста

Уважаемые работники и ветераны финансовой отрасли!
Поздравляю вас с Днём финансиста!
Этот праздник, учрежденный в 2011 году, призван подчеркнуть роль специалистов финансовой сферы в обеспечении устойчивости финансовой системы государства. Эффективно управляя денежными потоками, они содействуют чёткому финансированию социально значимых проектов, укреплению экономики страны.
В Чувашской Республике работают высококвалифицированные финансисты, оперативно и качественно решающие поставленные задачи.
Республика ежегодно демонстрирует высокую эффективность управления общественными финансами. Мы занимаем 2 место по уровню открытости бюджетных данных среди регионов Приволжского федерального округа и входим в группу регионов-лидеров Российской Федерации.
Грамотную финансовую политику, проводимую в Чувашии, также подтверждают благоприятные кредитные рейтинги, присваиваемые ведущими международными рейтинговыми агентствами.
Благодарю всех работников финансовой отрасли за профессионализм, ответственный труд и верность выбранному делу.
Уверен, что имеющийся потенциал поможет вам закрепить достигнутое, добиться новых успехов и смотреть в будущее с оптимизмом!
Желаю крепкого здоровья, удачи и новых профессиональных достижений на благо России и Чувашии.
Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев