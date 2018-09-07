Поздравление Главы Чувашии с Днем финансиста

Уважаемые работники и ветераны финансовой отрасли!

Поздравляю вас с Днём финансиста!

Этот праздник, учрежденный в 2011 году, призван подчеркнуть роль специалистов финансовой сферы в обеспечении устойчивости финансовой системы государства. Эффективно управляя денежными потоками, они содействуют чёткому финансированию социально значимых проектов, укреплению экономики страны.

В Чувашской Республике работают высококвалифицированные финансисты, оперативно и качественно решающие поставленные задачи.

Республика ежегодно демонстрирует высокую эффективность управления общественными финансами. Мы занимаем 2 место по уровню открытости бюджетных данных среди регионов Приволжского федерального округа и входим в группу регионов-лидеров Российской Федерации.

Грамотную финансовую политику, проводимую в Чувашии, также подтверждают благоприятные кредитные рейтинги, присваиваемые ведущими международными рейтинговыми агентствами.

Благодарю всех работников финансовой отрасли за профессионализм, ответственный труд и верность выбранному делу.

Уверен, что имеющийся потенциал поможет вам закрепить достигнутое, добиться новых успехов и смотреть в будущее с оптимизмом!

Желаю крепкого здоровья, удачи и новых профессиональных достижений на благо России и Чувашии.

Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев