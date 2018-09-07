8 сентября в больницах республики пройдет День открытых дверей

В субботу, 8 сентября, в целях повышения доступности и качества оказания медицинской помощи населению в больницах республики состоится День открытых дверей. В этот день пациенты смогут проконсультироваться с врачами общей практики и узкими специалистами.

В консультативной поликлинике Республиканской клинической больницы (г. Чебоксары, Московский пр-т, д. 11) приём будут вести:

врач-пульмонолог

ревматолог

хирург

травматолог

терапевт

Также будет работать процедурный кабинет.

Запись к медицинскому специалисту происходит через Call-центр Республиканской больницы по телефону 45-95-58.

В консультативную поликлинику Республиканской детской клинической больницы можно записаться через электронную регистратуру или по телефонам регистратуры 56-31-44, 56-36-39.

В поликлинике Больницы скорой медицинской помощи (г. Чебоксары, ул. Университетская, д. 24) с 8.00 до 15.00 можно будет получить консультацию врачей общей практики и врачей-специалистов.

В Центральной городской больнице в этот день можно будет получить консультации:

невролога

офтальмолога

хирурга

эндокринолога

дерматолога

гинеколога

онколога

кардиолога

аллерголога

ревматолога

инфекциониста

пульмонолога

гастроэнтеролога

гериатра

Можно попасть на прием к врачу общей практики, участковому терапевту, пройти диспансеризацию.

На консультацию можно записаться через Call-центр по телефону 260-100, электронную регистратуру, при обращении в регистратуру лично.

При себе необходимо иметь страховой медицинский полис, страховое свидетельство государственного пенсионного страхования. Наличие медицинских документов позволит оказать полную и качественную медицинскую помощь.