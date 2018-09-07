8 сентября в больницах республики пройдет День открытых дверей

В субботу, 8 сентября, в целях повышения доступности и качества оказания медицинской помощи населению в больницах республики состоится День открытых дверей. В этот день пациенты смогут проконсультироваться с врачами общей практики и узкими специалистами.
В консультативной поликлинике Республиканской клинической больницы (г. Чебоксары, Московский пр-т, д. 11) приём будут вести:
- врач-пульмонолог
- ревматолог
- хирург
- травматолог
- терапевт
Также будет работать процедурный кабинет.
Запись к медицинскому специалисту происходит через Call-центр Республиканской больницы по телефону 45-95-58.
В консультативную поликлинику Республиканской детской клинической больницы можно записаться через электронную регистратуру или по телефонам регистратуры 56-31-44, 56-36-39.
В поликлинике Больницы скорой медицинской помощи (г. Чебоксары, ул. Университетская, д. 24) с 8.00 до 15.00 можно будет получить консультацию врачей общей практики и врачей-специалистов.
В Центральной городской больнице в этот день можно будет получить консультации:
- невролога
- офтальмолога
- хирурга
- эндокринолога
- дерматолога
- гинеколога
- онколога
- кардиолога
- аллерголога
- ревматолога
- инфекциониста
- пульмонолога
- гастроэнтеролога
- гериатра
Можно попасть на прием к врачу общей практики, участковому терапевту, пройти диспансеризацию.
На консультацию можно записаться через Call-центр по телефону 260-100, электронную регистратуру, при обращении в регистратуру лично.
При себе необходимо иметь страховой медицинский полис, страховое свидетельство государственного пенсионного страхования. Наличие медицинских документов позволит оказать полную и качественную медицинскую помощь.