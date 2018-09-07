К бизнесу отношение спортивное

Блестящие кубки, медали и многочисленные призы уже дожидаются своих обладателей — лучших бегунов, которые определятся завтра на юбилейной республиканской легкоатлетической эстафете газеты «Советская Чувашия». Безусловно, собрать такой солидный «призовой фонд» нам не удалось бы без поддержки партнеров и верных друзей газеты.

Один из них — депутат Госсовета Чувашии и генеральный директор ООО «Авангард» Николай Курчаткин. Напомним, у этого предприятия в Чувашии есть два филиала — «Цивильский бекон» и «Батыревский бекон», имеющие большие и современные свинокомплексы. Более 65% свинины, производимой сельхозпредприятиями республики, — продукция «Авангарда». Кроме того, предприятие обрабатывает земли в Мариинско-Посадском, Козловском, Яльчикском, Цивильском и Батыревском районах.

«В жизни, как и в спорте, многое зависит от нашего старания, умения идти вперед, несмотря на трудности и испытания», — считает Николай Курчаткин.

В обществе работают настоящие профессионалы своего дела, люди, любящие землю и труд. И, конечно, руководство ценит это и старается всячески поддерживать своих тружеников. А когда люди видят заботу, то и работают лучше, с душой.

— Мы стараемся быть социально-ответственным предприятием, — отметил Николай Григорьевич. — И активно помогаем в организации всеми любимых праздников таких, как Акатуй, День работников сельского хозяйства. Буквально недавно перед Днем знаний около ста первоклашек из семей, проживающих в районах, где мы обрабатываем землю, получили в подарок новенькие портфели со школьными принадлежностями. Ежегодно дарим презенты и нашим ветеранам в преддверии 9 мая, и людям старшего поколения в День пожилых. Помогаем церквям и мечетям, детским садам и школам. И, конечно, поддерживаем спортивные мероприятия.

Работник сельского хозяйства не может быть не спортивным человеком, считает наш партнер. «У нас в коллективе все стройные, подтянутые, физически закаленные, ведущие здоровый образ жизни, целеустремленные», — подчеркнул Николай Курчаткин. Потому, вероятно, и достижений у предприятия не меньше, чем у самых успешных атлетов в спорте. По многим показателям «Авангард» занимает передовые места в Татарстане и Чувашии, находится в десятке лучших российских предприятий по эффективности производства в отрасли свиноводства.