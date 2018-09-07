Выбрать между льготами и деньгами необходимо до 30 сентября

Инвалидам и другим категориям федеральных льготников необходимо решить, как получать соцпакет в 2019 году — льготами или деньгами, напоминает пресс-служба республиканского отделения Пенсионного фонда. И рекомендует обратить внимание на сроки подачи заявлений.

В многофункциональных центрах (МФЦ) последний день приема заявлений — суббота, 29 сентября. Электронное заявление на сайте ПФР или Едином портале госуслуг можно подать не позднее 30 сентября. В Пенсионном фонде заявление примут по 1 октября включительно. Если эти сроки пропустить, предупреждают в Отделении ПФР по Чувашии, заявления будут удовлетворены только в 2020 году.

Следует иметь в виду, что заявление необходимо подавать только в том случае, если льготник желает изменить нынешнее положение. К примеру, сейчас он получает набор социальных услуг (соцпакет) деньгами, а в 2019 году хотел бы сменить денежный эквивалент на бесплатные лекарства.

Как отмечают в отделении, заявления в основном поступают от граждан, которым первично установлена инвалидность в конце 2017-го и в 2018 году. С начала года принято 4,1 тысяча обращений. Среди них есть заявления об отказе как от полного соцпакета, так и от его отдельных частей.

Получать бесплатные лекарства и социальные услуги изъявили желание более 200 человек.

Как известно, стоимость соцпакета ежегодно индексируется и на сегодня составляет 1075,19 рублей в месяц. В том числе лекарственная часть — 828,14 рублей, санаторно-курортная часть — 128,11 рублей, и транспортная часть (бесплатный проезд в пригородных поездах и проезд в санаторий и обратно) — 118,94 рубля.

По данным отделения, в республике на сегодня 102 тысячи федеральных льготников, более 80% из них — инвалиды. К числу федеральных льготников также относятся участники Великой Отечественной войны и ветераны боевых действий, их вдовы, участники ликвидации радиационных катастроф и некоторые другие категории граждан.