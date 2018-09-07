Завтра в Чебоксарах пройдет юбилейная эстафета газеты «Советская Чувашия»

В 80-й раз в борьбу за победу вступят сотни бегунов, на стадионе их будут ждать десятки призовых кубков, а зрителей — несколько часов увлекательной командной борьбы. Всем, кто хочет окунуться в атмосферу спортивного праздника, напомним, почему еще в субботу утром стоит прийти на «Олимпийский».

Посмотреть на суперстадион

Как известно, Чувашия вошла в число 12 регионов России, получивших федеральные средства на строительство и реконструкцию тренировочных площадок для ЧМ-2018. После реконструкции на «Олимпийском» преобразилось не только поле, вся спортивная инфраструктура соответствует стандартам ФИФА. И пусть команды-участницы мундиаля на нашу базу не приехали, но такой красавец-стадион и самим пригодится. В следующем году, кстати, здесь может пройти юбилейный, сотый, чемпионат России по легкой атлетике — Чебоксары сейчас значатся в списке кандидатов на проведение этих соревнований.

Пробежать по звездным дорожкам

Во время эстафеты «СЧ» на беговые дорожки «Олимпийского» в разные годы выходили чемпионы Олимпийских игр Валентина Егорова, Юрий Борзаковский, Елена Николаева, серебряный призер олимпийских игр Олимпиада Иванова и другие знаменитые спортсмены. А еще — звезды мирового спорта, три года назад приезжавшие в Чебоксары на командный чемпионат Европы по легкой атлетике. Среди них — двукратный бронзовый призер Олимпийских игр Кристоф Леметр из Франции, многократный чемпион Европы поляк Марцин Левандовский, ну и, конечно, россиянин Сергей Шубенков, побеждавший на чемпионатах мира и Европы. Кстати, президент Европейской легкоатлетической ассоциации Свейн Арне Ханс назвал командный чемпионат Европы в Чебоксарах лучшим в истории турнира. Думается, и эстафета по накалу борьбы международному турниру не уступит.

Поддержать своих

Если вы не выйдете на старт — приходите поддержать бегущих. Для всех команд эстафета «СЧ», как принято говорить в спорте, является домашней. Так что болеть будем только за своих. Можно поддержать бегунов родного предприятия, сборную школы, в которой когда-то учились, да и просто поболеть за знакомых — каждый год эстафета собирает сотни любителей здорового образа жизни, и на стадионе вы наверняка найдете тех, с кем давно не встречались. Так что приходите сами, приводите детей и представителей старшего поколения: ведь эстафета «СЧ» — праздник, на который приходят семьями.

Фото из архива редакции: Дорожки на стадионе тоже обновленные, можно и новые рекорды на них устанавливать.