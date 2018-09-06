НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВ,

депутат Госсовета Чувашии, главный врач Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования Минздрава РФ

«В Чувашии нет ни одного спортивного мероприятия со столь богатой историей, как эстафета газеты «Советская Чувашия». В этом году она проводится в восьмидесятый раз. Хочется сказать огромное спасибо работникам газеты всех поколений за то, что ежегодно они организовывают столь замечательный праздник спорта. Ведь эстафета — это не просто спортивное мероприятие, но и большое событие для многих тысяч жителей республики, это прекрасная пропаганда здорового образа жизни, за что всегда ратуют и сотрудники нашего центра. И, конечно же, мы не могли остаться в стороне от этого яркого спортивного праздника».