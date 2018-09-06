В Управлении Росреестра по Чувашии рассказали, как определяется кадастровая стоимость недвижимости

В Управлении Росреестра по Чувашии прошла акция для жителей республики «Изучи проект отчета об определении кадастровой стоимости». Специалисты этого ведомства показали, где размещен проект отчета, а также продемонстрировали, как найти по кадастровому номеру объект недвижимости в Фонде данных на портале.

Представитель БУ «Чуваштехинвентаризация» Минюста республики, проводившего кадастровую оценку в этом году, разъяснил, как определяется кадастровая стоимость, какие данные при этом использовались и как можно подать замечания, если обнаружится ошибка.

«Приходили представители здравоохранения, чтобы проверить, как оценили здания больницы, обращались за консультацией владельцы торговых центров и магазинов, подходили собственники квартир и частных домов. Каждому уделили время, проверили характеристики всех интересующих объектов недвижимости», — рассказала начальник отдела кадастровой оценки недвижимости Управления Росреестра Светлана Андреева.

В ходе сверки данных выявлялись сведения, которые необходимо уточнить. «В одном случае не совсем верно был указан год постройки здания. При оформлении документов собственник указал 2003 год, вместо 1969-го. Или владелец магазина указал, что у него не просто магазин, а торговый центр. Как он сам пояснил: в центре села же находится, вот отсюда и наименование «торговый центр». Между тем у торгового центра совсем другая кадастровая стоимость, чем у простого универмага», — пояснил заместитель директора «Чуваштехинвентаризации» Алексей Змеев.

Привел он еще один недочет, обнаруженный в ходе сверки данных по объектам: «Неверно был указан материал стен частного дома — он щитовой, а у нас фигурировал деревянный. Казалось бы, разница небольшая, но это тоже имеет значение для определения кадастровой стоимости. Все эти моменты можно прописать в замечаниях к отчету, и «Чуваштехинвентаризация» их обязательно рассмотрит», — обещал Змеев.

Приятно были удивлены кадастровой стоимостью своих квартир пенсионерки, пришедшие на мероприятие. По сравнению с предыдущей оценкой их стоимость в 2018 году снизилась. А чем ниже кадастровая стоимость, тем ниже налог на недвижимость. Кстати, у одной из пенсионерок квартира оформлена на сына, которому и платить налоги.

Как отметили участники акции, самостоятельно разобраться в проекте отчета очень сложно, а когда «непонятки» разъясняются на простом и доступном языке, да еще в индивидуальном порядке, все становится предельно ясно.

В конце мероприятия представители управления и «Чуваштехинвентаризации» напомнили, что до конца приема замечаний по проекту отчета, 11 сентября 2018 года, осталось совсем немного времени. Поэтому лучше всего уже сегодня проверить характеристики своего дома, квартиры, магазина или другого капитального строения и убедиться, что никаких ошибок допущено не было.