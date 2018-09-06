В Чувашии по программе «Земский доктор» трудоустроено 387 специалистов

Устранение дефицита кадров в первичном звене и формирование системы подготовки кадров является первоочередной задачей кадровой политики в здравоохранении.

Программа «Земский доктор» помогает привлекать в сельское здравоохранение квалифицированные кадры. Так, с 2011 года в отрасль здравоохранения региона было трудоустроено 387 молодых специалистов, в том числе 15 в 2018 году.

С 2018 года программа по привлечению медицинских специалистов в сельскую местность «Земский доктор» распространяется и на фельдшеров, которые в селах фактически выполняют функции врачей («Земский фельдшер»).

По этой программе фельдшеру, который готов уехать работать в сельскую местность на 5 лет, выделяется единовременная компенсационная выплата в размере 500 тыс. рублей.

В 2018 году по данной программе планируется принять 40 фельдшеров для фельдшерско-акушерских пунктов республики и 50 врачей.

Также с этого года в программу «Земский доктор», кроме сельских населенных пунктов, рабочих поселков, поселков городского типа, входят все города Чувашской Республики, кроме городов Чебоксары и Новочебоксарск.

«Сначала этого года по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» к работе приступили 9 фельдшеров в 8 районах республики и 15 врачей. Среди которых: участковые терапевты, офтальмологи, хирурги, неврологи, гинекологи и рентгенологи», – отметила и.о. начальника отдела кадрового обеспечения Минздрава Чувашии Анастасия Борисова.