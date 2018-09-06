В Чувашии прошел X Всемирный парамузыкальный фестиваль

Такой форум в Чебоксарах прошел впервые. Участники X Всемирного парамузыкального фестиваля съехались в столицу Чувашии из Москвы, Тулы, Челябинска, Абакана.

Фестиваль стал уже доброй традицией. Он учрежден в 2009 году, в Год равных возможностей, и вначале проходил лишь в Москве. Но уже с 2011 года проводится в международном и всероссийском формате, с широкой географией участников.

Вчера в Чувашском театре оперы и балета состоялся фестивальный гала-концерт, в котором приняли участие более 40 параартистов из 16 российских регионов и о котором «Советская Чувашия» расскажет подробнее в следующих номерах.

А накануне у гостей тоже были насыщенные событиями дни. Они успели поучаствовать в научно-практической конференции «Реабилитация средствами искусства», встретиться с творческими коллективами республики, посетить музеи, специальную библиотеку имени Л.Н. Толстого и церковно-исторический музей при храме Новомучеников и Исповедников Российских. В последнем для них провели тактильную экскурсию о просвещении Чувашского края и мастер-класс по колокольному звону.