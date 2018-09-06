Машина времени

30 лет тому назад — 1988 год

Своими воспоминаниями поделился Тихон Сергеев, доцент Чувашского госуниверситета и неоднократный участник эстафеты.

«Из всех эстафетных пробегов на приз газеты «Советская Чувашия» мне особенно памятен 20-й. Тогда я только еще начинал серьезные тренировки и в пробеге участвовал впервые. 1958-й год был знаменательным для коллектива Чувашского пединститута – тогда вузу было присвоено имя чувашского просветителя И. Я. Яковлева. <…>

Среди команд предприятий и вузов первенствовала первая команда пединститута, в составе которой довелось выступать и мне. Последующие места в этой подгруппе заняли вторая команда пединститута, команды Чапаевского поселка и хлопчатобумажного комбината.

Как капитан команды-победительницы, я получил в тот день кубок из рук главного судьи соревнований, известного летчика-фронтовика Героя Советского Союза Михаила Девятаева, в годы войны совершившего дерзкий побег из фашистского концлагеря на немецком самолете, а в 50-х годах водившего первые тогда быстроходные «Ракеты» на подводных крыльях по Волге. Снимок с изображением момента вручения кубка был напечатан в газете 16 сентября 1958 года. Это останется в моей памяти на всю жизнь».

Фото А. Юрьева. 16 сентября 1958 года. Главный судья эстафетного пробега Герой Советского Союза М. Девятаев вручает кубок капитану коллектива пединститута.