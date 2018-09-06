Легкоатлетическая секция ЧГУ готовится к эстафете «Советской Чувашии»

В спортклубе Чувашского госуниверситета уже давно работает легкоатлетическая секция. Каждый день в 6 часов утра ее руководитель Эльвира Иванова проводит занятия по этому виду спорта. Именно на таких встречах и решается, кто из студентов, любителей легкой атлетики, составит костяк команды ЧГУ на предстоящей легкоатлетической эстафете газеты «Советская Чувашия».

В университете участие в этих соревнованиях считают делом престижа. «Наверное, мы ни одной эстафеты не пропустили. Выставляем команды во всех номинациях. У нас активно участвуют и смешанные команды, и девушки, и юноши. Преподаватели считают своим долгом пробежать», — рассказывает председатель спортклуба ЧГУ Ольга Симонова.

На предыдущей, 79-й, эстафете команда девушек попала в призеры, достойно выступили преподаватели. Правда, у ведущего вуза республики в этих забегах есть постоянные соперники — студенты и преподаватели ЧГПУ, тем более что там работает специализированный факультет. Ольга Симонова говорит, что соперники, конечно, есть, но главное — достойно выступить самим и показать хороший результат. «У ЧГПУ есть готовые спортсмены. Мы всегда на них равняемся. Они должны вне конкурса выступать, — улыбается Ольга Юрьевна. — У нас выступают любители, благодаря упорному труду, физической готовности и навыкам».

Уже 8 сентября на старт юбилейной, 80-й, легкоатлетической эстафеты выйдут и команды ЧГУ. Сейчас они усиленно готовятся, ежедневно проводят тренировки. Костяк команды составляют студенты старших курсов технических специальностей, факультета управления социальными технологиями и медицинского факультета.

Николай Иванов