Сообщение секретаря Общественной палаты Российской Федерации

В соответствии с Федеральным законом от 10 июня 2008 г. № 76-ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания» назначены следующие члены общественной наблюдательной комиссии Чувашской Республики (ч. 16 ст. 10 названного Федерального закона, решение совета Общественной палаты Российской Федерации от 14 декабря 2017 г. № 62-С): Бондарев Евгений Викторович, Семедова-Полупан Нина Григорьевна.

Секретарь Общественной палаты Российской Федерации В.А. Фадеев