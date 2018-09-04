В Чувашской государственной сельхозакадемии открылись новые учебные лаборатории

В главном корпусе вуза начала работу научно-исследовательская лаборатория по технологии молока и молочных продуктов. Оснащена она не только компьютерами с выходом в Интернет, но и технологической линией переработки молока (ее по спецзаказу вуза сделали на одном из предприятий Калуги). В течение учебного дня на этой линии студенты могут переработать 50 литров молока, сообщают в пресс-службе ЧГСХА. А экспресс-анализаторы позволят осуществить приемку молока по 12 показателям качества. Еще одна новая лаборатория — микробиологических исследований — появилась в учебном корпусе на улице Пирогова. В ее составе два отделения: лаборатория ПЦР-анализа и лаборатория бактериологических исследований. В первой планируется проводить испытания по определению в овощной продукции и продукции растениеводства вирусных инфекций, а также генетически модифицированных организмов (ГМО). А во второй овощи, молоко, мясо и другую сельхозпродукцию будут исследовать по микробиологическим показателям.