Виновник ДТП с участием «Хонды» и «Газели» отказался от теста на алкоголь

2 сентября утром на 576-м километре трассы М-7 «Волга» 32-летний водитель автомобиля «Хонда Сивик» спровоцировал ДТП, в результате которого пострадали три человека.

Иномарка, вышедшая на обгон автомобиля «Газель Фермер», не смогла завершить маневр и протаранила его. После чего отлетела в отбойник, а грузовик опрокинулся на бок. Водитель легковушки не пострадал, а вот двум его пассажирам и 31-летнему водителю грузовика понадобилась помощь медиков. Сотрудники ГИБДД занесли в протокол отказ предполагаемого виновника аварии пройти медицинское освидетельствование. Обстоятельства аварии устанавливаются.