Газовики отметили свой профессиональный праздник

Наградили лучших и выявили самых ловких

Как всегда, сплоченно и весело отметили профессиональный праздник газовики. Накануне Дня работников нефтяной и газовой промышленности в санатории «Волга» не только награждали лучших в своем деле, но и соревновались в силе и ловкости.

Поздравить работников газовой отрасли республики прибыли председатель Кабинета Министров Чувашии Иван Моторин, вице-премьер — министр экономического развития, промышленности и торговли Владимир Аврелькин.

Поздравляя ветеранов и тружеников отрасли, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Чебоксары», АО «Газпром газораспределение Чебоксары» Кияметдин Мифтахутдинов напомнил о неизменной миссии предприятий — бесперебойной и безаварийной работе газового хозяйства Чувашии, обеспечении надежных поставок «голубого топлива» всем категориям потребителей.

В такие даты принято чествовать работников, чьи заслуги трудно переоценить. Вот и в этот день прозвучало известие — Кияметдину Мифтахутдинову приказом Министерства энергетики Российской Федерации присвоено звание «Почетный работник газовой промышленности». В связи с профессиональным праздником и за большой личный вклад в развитие топливно-энергетического комплекса, многолетний добросовестный труд высокую награду вручил председатель Правительства Чувашии Иван Моторин. Также он отметил в своей речи значительный вклад тружеников отрасли в социально-экономическое развитие региона, их высокую ответственность и преданность профессии.

Правительственные и отраслевые награды получили и другие газовики — поздравления принимали лучшие экономисты и инженеры, сварщики и водители, представители самых разных профессий.

Не обошелся праздник без спортивных соревнований. В волейболе сильнейшей стала команда АО «Газпром газораспределение Чебоксары» (управление), в мини-футболе — филиал АО «Газпром газораспределение Чебоксары» в городе Чебоксары.

Фото: Звания «Почетный работник газовой промышленности» генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Чебоксары» и АО «Газпром газораспределение Чебоксары» Кияметдин Мифтахутдинов удостоился за большой личный вклад в развитие топливно-энергетического комплекса России.