2 сентября открывается авиарейс из Чебоксар в Санкт-Петербург

В ближайшее воскресенье 2 сентября авиакомпания «РусЛайн» совершит свой первый в этом сезоне рейс по маршруту Санкт-Петербург — Чебоксары.
Расписание рейсов на сентябрь и октябрь:
по пятницам:
08:00 Санкт-Петербург(Пулково) – Чебоксары
10:40 Чебоксары — Санкт-Петербург(Пулково)
по воскресеньям:
15:50 Санкт-Петербург(Пулково) – Чебоксары
18:50 Чебоксары — Санкт-Петербург(Пулково)
Тип воздушного судна — современный и комфортабельный CRJ-200.
Рейс авиакомпании участвует в программе субсидирования региональных перевозок.Билеты доступны во всех авиакассах.
Фото: Лев Стoляpевcкий, stoleo1976.livejournal.com