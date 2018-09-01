2 сентября открывается авиарейс из Чебоксар в Санкт-Петербург

В ближайшее воскресенье 2 сентября авиакомпания «РусЛайн» совершит свой первый в этом сезоне рейс по маршруту Санкт-Петербург — Чебоксары.

Расписание рейсов на сентябрь и октябрь:

по пятницам:

08:00 Санкт-Петербург(Пулково) – Чебоксары

10:40 Чебоксары — Санкт-Петербург(Пулково)

по воскресеньям:

15:50 Санкт-Петербург(Пулково) – Чебоксары

18:50 Чебоксары — Санкт-Петербург(Пулково)

Тип воздушного судна — современный и комфортабельный CRJ-200.

Рейс авиакомпании участвует в программе субсидирования региональных перевозок.Билеты доступны во всех авиакассах.

Фото: Лев Стoляpевcкий, stoleo1976.livejournal.com