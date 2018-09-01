2 сентября открывается авиарейс из Чебоксар в Санкт-Петербург

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В ближайшее воскресенье 2 сентября авиакомпания «РусЛайн» совершит свой первый в этом сезоне рейс по маршруту Санкт-Петербург — Чебоксары.

Расписание рейсов на сентябрь и октябрь:

по пятницам:

08:00  Санкт-Петербург(Пулково) – Чебоксары 
10:40  Чебоксары — Санкт-Петербург(Пулково) 

по воскресеньям:

15:50  Санкт-Петербург(Пулково) – Чебоксары 
18:50  Чебоксары — Санкт-Петербург(Пулково) 

Тип воздушного судна — современный и комфортабельный CRJ-200.

Рейс авиакомпании участвует в программе субсидирования региональных перевозок.Билеты доступны во всех авиакассах.

Фото: Лев Стoляpевcкий, stoleo1976.livejournal.com

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