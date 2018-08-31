Проведено плановое мероприятие систематического наблюдения в отношении СМИ «Советская Чувашия»

В период с 21 по 23 августа 2018 года Управлением Роскомнадзора по Чувашской Республике – Чувашии проведено плановое систематическое наблюдение в отношении периодического печатного издания газеты «Советская Чувашия».

В ходе мероприятия по контролю было проверено соблюдение редакцией и учредителем СМИ требований Законов РФ «О средствах массовой информации», «О государственной тайне», Федеральных законов «Об обязательном экземпляре документов», «О противодействии экстремистской деятельности», «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», «О наркотических средствах и психотропных веществах» и иных требований законодательства Российской Федерации в сфере средств массовой информации.

В ходе мероприятия по контролю нарушений не выявлено.

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций