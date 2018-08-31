Подведены итоги экономического соревнования между сельскими, городскими поселениями республики

Как сообщает Минэкономразвития, в группе поселений с численностью до 1100 человек первое место у Хучельского поселения Канашского района. Во второй, где проживает до 1700 человек, лидером оказалось Таушкасинское поселение Цивильского района. Козловское городское поселение признано лучшим в третьей группе с численностью более 1700 человек. По условиям соревнования в каждой группе также предусмотрены вторые и третьи места. Среди лауреатов, в частности, Ходарское поселение Шумерлинского, Синьяльское Чебоксарского районов. Поселения, занявшие призовые места, будут награждены дипломами Кабинета министров республики.