«Наследник» представлялся сотрудником ФСБ

За особо крупное мошенничество 29-летний чебоксарец Дмитрий Исаев приговорен к восьми годам лишения свободы.

Следователями УФСБ по Чувашии и судом установлено, что Исаев, представляясь действующим сотрудником федеральной службы безопасности России, занял у жителей Чебоксар в общей сложности более 49 млн рублей. При этом он объяснял: деньги необходимы на оплату расходов в связи с оформлением наследства, 18 млрд рублей, якобы причитающихся ему после смерти отца и находящихся на счетах Центрального банка России.

Граждане были уверены, что Исаев действительно является должностным лицом ФСБ и вернет им заемные деньги с процентами. Кроме того, он ведь будущий миллиардер! Но, как выяснилось, это был мошенник, а не действующий сотрудник ФСБ, и никакого наследства он не получал. По ходатайству обвиняемого, признавшего свою вину, суд рассмотрел уголовное дело в особом порядке, что по закону дает возможность смягчить грядущее наказание. Приговор суда вступил в законную силу.