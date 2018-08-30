Т Плюс: зима в ПФО будет теплой

ПАО «Т Плюс» проводит подготовку к предстоящему отопительному сезону в Приволжском федеральном округе в строгом соответствии с графиками. Об этом заявил председатель правления энергохолдинга Денис Паслер, выступая на совещании по вопросу подготовки субъектов электроэнергетики Приволжского федерального округа к прохождению осенне-зимнего периода 2018 – 2019 годов в Казани.

Т Плюс отвечает за теплоснабжение населенных пунктов в 12 из 14 субъектов ПФО, эксплуатируя 45 электростанций. На энергообъектах компании сформированы запасы резервного топлива, значительно превышающие нормативы. Помимо этого, заключены все необходимые контракты на топливообеспечение до апреля следующего года. К началу отопительного сезона будут завершены все плановые ремонты на генерирующем и теплосетевом оборудовании.

Т Плюс ежегодно наращивает объемы ремонтной и инвестиционной программ. Как следствие, за январь-июль 2018 года в зоне обслуживания компании в ПФО аварийность сократилась на 30% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее — с 175 до 122 эпизодов.

Зимой на территории ПФО в резерве Т Плюс будет постоянно находиться почти 1000 специалистов в составе 124 аварийно-ремонтных бригад, а также 304 единицы спецтехники. К началу осенне-зимнего периода здесь будут проведены свыше 300 противоаварийных и противопожарных тренировок – как самостоятельных, так и совместных с соответствующими ведомствами