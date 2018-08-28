Россельхознадзор установил статус Чувашской Республики как «Благополучный регион с вакцинацией» по гриппу птиц

Решением Россельхознадзора об установлении статусов регионов Российской Федерации по заразным болезням животных от 21 августа 2018 года проведена регионализация по гриппу птиц внутри республики.

По итогам проведенной регионализации Чувашская Республика имеет статус «Благополучный регион с вакцинацией» по гриппу А птиц и высокопатогенному гриппу А птиц.

Исключением стали районы республики, в которых регистрировалась вспышка высокопатогенного гриппа птиц. Это Батыревский, Ибресинский, Козловский, Комсомольский, Красночетайский, Цивильский, Шумерлинский, Яльчикский районы, они имеют статус «Неблагополучный с вакцинацией».

Стоит отметить, что в настоящее время вакцинация против гриппа птиц на территории республики не проводится.

С целью профилактики и недопущения возникновения гриппа птиц Госветслужбой Чувашии в адрес Департамента ветеринарии Минсельхоза России направлено письмо с просьбой рассмотрения на научно-техническом совете Минсельхоза России вопроса о вакцинации поголовья птицы на территории республики.

Источник: Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики